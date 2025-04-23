Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu

Elektrikli otomobil edinmeyi düşünen birçok kullanıcının kafasını "Batarya öldüğünde ne olur?" sorusu meşgul ediyor. Ayrıca batarya değiştirmenin maliyeti de bir başka endişe konusu. İşte bu konuya ilişkin tüm merak edilenlere cevap veren araştırma haberimiz...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:35

Elektrikli araçlar (EV) her zamankinden daha erişilebilir ve pazar hızla genişliyor. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı 2024 verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 25 büyüdü. Bu büyümeyle, dünyada 2024'te 17,1 milyon elektrikli araç satışıyla rekor kırılırken 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçların yaygınlaşma hızı çok daha arttı.

Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu

ELEKRTİKLİ ARAÇLARIN BATARYASI ÖLÜRSE NE OLUR?

Elektrikli araçların popülaritesi artıyor olsa da, kullanım ömürleri konusunda hâlâ ciddi sorular var. Bunlardan en önemlisi şu: Artık kullanılamaz hale gelen bir elektrikli araç aküsüne ne olur? Bir başka deyişle elektrikli araçların bataryası öldüğünde ne olur?

Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL AKÜLERİNİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

EV denilen elektrikli otomobil pillerinin ömrü yaklaşık 10 ile 20 yıl arasında değişir. Bazı üreticiler pillerin her 100.000 milde bir değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu teknoloji, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde henüz çok yeni olduğundan en doğru verilere ulaşmak için birkaç yıl daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.

Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİLİNİN ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Telefon pilinde olduğu gibi, EV pillerinin de zamanla kapasitesini kaybeder. Bu normaldir ve genellikle aşırı kullanımdan kaynaklanır. Eğer piliniz zamanla bozulursa veya değiştirilmesi gerekirse, yenisini satın almadan önce garantinizin olup olmadığını mutlaka bilin.

Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hibrit araçlardaki pilin ortalama ömrü ne kadar? BMW, Toyota, Ford... Garanti sürelerine dikkat edin

MG'DEN PİL ÖMRÜNHÜ UZATMA TAVSİYELERİ

Otomobil üreticisi MG , EV pilinizin ömrünü uzatmak için bazı ipuçlarını öneriyor:

  • EV pilini %20-%80 arasında şarj edin. Bir pil takımının ömrü genellikle ne kadar şarj edildiğine bağlıdır. MG, şarjın çok sık %50'nin altına düşmemesine dikkat ederek pil ömrünü uzatabileceğinizi söylüyor.
  • Aşırı şarjdan kaçının. MG'ye göre aşırı şarj, pil ömrü içinde kimyasal değişikliklere neden olabilir ve bu da pilin enerjiyi ne kadar verimli depolayabileceğini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, pilinizin ömrünü uzatmak biraz da şarj döngüsü sayısını azaltmakla ilgili.
  • Bunun yanında aşırı sıcaklıklara maruziyeti azaltın. Aşırı soğuk veya sıcak, kedinizin pilini ve dolayısıyla seyahat edebileceğiniz menzili olumsuz etkileyebilir.
Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

ELEKTRİKLİ ARABA AKÜLERİNİN DEĞİŞİM MALİYETİ NE KADARDIR?

EV pillerinin ikinci yaşam uygulamalarında yaklaşık 10 yıl daha dayanması bekleniyor, ardından büyük ölçüde geri dönüştürülebilir ve yakalanan malzemeler yepyeni piller üretmek için kullanılabilir.

Ancak sıfır emisyon hedefiyle öne çıkan elektrikli araçlar, çevreci yönleriyle dikkat çekse de bazı teknik detaylar kullanıcıları düşündürüyor. En çok merak edilen konuların başında ise akü değişim maliyetleri geliyor. Garanti süresi dolmuş bir aracın bataryasında oluşacak arıza, ciddi bir masraf kapısını aralayabiliyor.

Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu

Örneğin, 17,6 kWh kapasiteli Smart EQ modelinin bataryasını değiştirmek 9.000 Euro’ya kadar çıkabilirken, bu rakam 80 kWh’lik Mercedes EQC modeli için tam 40.000 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Bu durum, elektrikli araç tercihinde sadece enerji verimliliği ve çevrecilik değil, uzun vadeli bakım maliyetlerinin de göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EV BATARYA NE DEMEK?
Elektrikli araçlarda kullanılan batarya, elektrik enerjisini depolayan ve aracın motoruna güç sağlayan bir sistemdir. Bataryalar, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek çalışır. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların farklı türleri vardır. En yaygın kullanılan batarya türü lityum iyon bataryalardır.
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#Batarya Ömrü
#ev batarya
#ev pil
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.