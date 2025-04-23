Elektrikli aracın bataryası ölürse ne olur? Pil değiştirmenin maliyeti belli oldu

Elektrikli otomobil edinmeyi düşünen birçok kullanıcının kafasını "Batarya öldüğünde ne olur?" sorusu meşgul ediyor. Ayrıca batarya değiştirmenin maliyeti de bir başka endişe konusu. İşte bu konuya ilişkin tüm merak edilenlere cevap veren araştırma haberimiz...

Elektrikli araçlar (EV) her zamankinden daha erişilebilir ve pazar hızla genişliyor. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı 2024 verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 25 büyüdü. Bu büyümeyle, dünyada 2024'te 17,1 milyon elektrikli araç satışıyla rekor kırılırken 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçların yaygınlaşma hızı çok daha arttı.

ELEKRTİKLİ ARAÇLARIN BATARYASI ÖLÜRSE NE OLUR?

Elektrikli araçların popülaritesi artıyor olsa da, kullanım ömürleri konusunda hâlâ ciddi sorular var. Bunlardan en önemlisi şu: Artık kullanılamaz hale gelen bir elektrikli araç aküsüne ne olur? Bir başka deyişle elektrikli araçların bataryası öldüğünde ne olur?

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL AKÜLERİNİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

EV denilen elektrikli otomobil pillerinin ömrü yaklaşık 10 ile 20 yıl arasında değişir. Bazı üreticiler pillerin her 100.000 milde bir değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu teknoloji, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde henüz çok yeni olduğundan en doğru verilere ulaşmak için birkaç yıl daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİLİNİN ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Telefon pilinde olduğu gibi, EV pillerinin de zamanla kapasitesini kaybeder. Bu normaldir ve genellikle aşırı kullanımdan kaynaklanır. Eğer piliniz zamanla bozulursa veya değiştirilmesi gerekirse, yenisini satın almadan önce garantinizin olup olmadığını mutlaka bilin.

MG'DEN PİL ÖMRÜNHÜ UZATMA TAVSİYELERİ

Otomobil üreticisi MG , EV pilinizin ömrünü uzatmak için bazı ipuçlarını öneriyor:

EV pilini %20-%80 arasında şarj edin. Bir pil takımının ömrü genellikle ne kadar şarj edildiğine bağlıdır. MG, şarjın çok sık %50'nin altına düşmemesine dikkat ederek pil ömrünü uzatabileceğinizi söylüyor.

Aşırı şarjdan kaçının. MG'ye göre aşırı şarj, pil ömrü içinde kimyasal değişikliklere neden olabilir ve bu da pilin enerjiyi ne kadar verimli depolayabileceğini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, pilinizin ömrünü uzatmak biraz da şarj döngüsü sayısını azaltmakla ilgili.

Bunun yanında aşırı sıcaklıklara maruziyeti azaltın. Aşırı soğuk veya sıcak, kedinizin pilini ve dolayısıyla seyahat edebileceğiniz menzili olumsuz etkileyebilir.

ELEKTRİKLİ ARABA AKÜLERİNİN DEĞİŞİM MALİYETİ NE KADARDIR?

EV pillerinin ikinci yaşam uygulamalarında yaklaşık 10 yıl daha dayanması bekleniyor, ardından büyük ölçüde geri dönüştürülebilir ve yakalanan malzemeler yepyeni piller üretmek için kullanılabilir.

Ancak sıfır emisyon hedefiyle öne çıkan elektrikli araçlar, çevreci yönleriyle dikkat çekse de bazı teknik detaylar kullanıcıları düşündürüyor. En çok merak edilen konuların başında ise akü değişim maliyetleri geliyor. Garanti süresi dolmuş bir aracın bataryasında oluşacak arıza, ciddi bir masraf kapısını aralayabiliyor.



Örneğin, 17,6 kWh kapasiteli Smart EQ modelinin bataryasını değiştirmek 9.000 Euro’ya kadar çıkabilirken, bu rakam 80 kWh’lik Mercedes EQC modeli için tam 40.000 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Bu durum, elektrikli araç tercihinde sadece enerji verimliliği ve çevrecilik değil, uzun vadeli bakım maliyetlerinin de göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor.