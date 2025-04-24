Özcan Deniz geceyi dışarıda geçirdi! O anları eşi Samar Dadgar paylaştı

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, İstanbul'da 6,2 şiddetinde gerçekleşen depreme evinde yakalandı. Geceyi oğlu ve eşi Samar Dadgar ile geçiren Özcan Deniz'in çadırdaki görüntüleri ortaya çıktı.

Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakteriyle yer alan Özcan Deniz, İstanbul'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme evinde yakalanan Özcan Deniz, büyük panik yaşadı. Geceyi oğlu ve eşi Samar Dadgar ile çadırda geçiren Özcan Deniz'i eşi paylaştı.

ÖZCAN DENİZ, GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

Evim Sensin, Araf, Her Şey Aşktan, Haziran Gecesi, Karagül, İstanbullu Gelin, Kızıl Goncalar gibi yapımlarda rol alan Özcan Deniz, İstanbul'da 6,2 şiddetinde deprem sonrası güvenlik tedbirlerini aldı. Geceyi ailesiyle çadırda geçiren Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar kameraya aldı.

Samar Dadgar ilk önce çadırın içini gösterdi ve "Tüm kamp malzemelerini aldım bahçeye geldik çok korkunç" dedi. Daha sonra çadırın içindeki eşi Özcan Deniz'i çeken Samar Dadgar en son ise kendini paylaştı.