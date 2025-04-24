Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz geceyi dışarıda geçirdi! O anları eşi Samar Dadgar paylaştı

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, İstanbul'da 6,2 şiddetinde gerçekleşen depreme evinde yakalandı. Geceyi oğlu ve eşi Samar Dadgar ile geçiren Özcan Deniz'in çadırdaki görüntüleri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 11:07

Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakteriyle yer alan Özcan Deniz, İstanbul'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme evinde yakalanan Özcan Deniz, büyük panik yaşadı. Geceyi oğlu ve eşi Samar Dadgar ile çadırda geçiren Özcan Deniz'i eşi paylaştı.

ÖZCAN DENİZ, GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

Evim Sensin, Araf, Her Şey Aşktan, Haziran Gecesi, Karagül, İstanbullu Gelin, Kızıl Goncalar gibi yapımlarda rol alan Özcan Deniz, İstanbul'da 6,2 şiddetinde deprem sonrası güvenlik tedbirlerini aldı. Geceyi ailesiyle çadırda geçiren Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar kameraya aldı.

Özcan Deniz geceyi dışarıda geçirdi! O anları eşi Samar Dadgar paylaştı

Samar Dadgar ilk önce çadırın içini gösterdi ve "Tüm kamp malzemelerini aldım bahçeye geldik çok korkunç" dedi. Daha sonra çadırın içindeki eşi Özcan Deniz'i çeken Samar Dadgar en son ise kendini paylaştı.

Özcan Deniz geceyi dışarıda geçirdi! O anları eşi Samar Dadgar paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fulya Zenginer, İstanbul depremine canlı yayında yakalandı

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZCAN DENİZ'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
52 yaşında olan Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlendi. Özcan Deniz'in bu evlilikten 2019 yılında Kuzey adında oğlu dünyaya geldi.
ETİKETLER
#deprem
#özcan deniz
#kızıl goncalar
#samar dadgar
#çadır
#İstanbul Depremi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.