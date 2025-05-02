Çitos Efe yıllar sonra paylaşım yaptı! Son halini görenler şaşırdı kaldı

Bir döneme sempatik tavırlarıyla damga vuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali gündem oldu. Bir süredir herhangi bir paylaşım yapmayan Efe Koçyiğit, değişimiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Yıllar önce yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla gündem olan Efe Koçyiğit, aylar sonra ortaya çıktı. Katıldığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Çitos Efe, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

ÇİTOS EFE YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile bilinen Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, kısa süre sosyal medyada büyük üne kavuştu. Şöhrete kavuştuktan kısa süre sonra ortalıktan kaybolan Efe Koçyiğit, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ekranlardan ve sosyal medyadan uzak duran Efe Koçyiğit son paylaşımıyla çok konuşuldu. Çitos Efe'nin son halini görenler, "Kocaman olmuş", Delikanlı olmuş", Ne kadar değişmiş" gibi yorumlar yaptı.