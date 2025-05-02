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 | Dilek Ulusan

Çitos Efe yıllar sonra paylaşım yaptı! Son halini görenler şaşırdı kaldı

Bir döneme sempatik tavırlarıyla damga vuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali gündem oldu. Bir süredir herhangi bir paylaşım yapmayan Efe Koçyiğit, değişimiyle yorum yağmuruna tutuldu.

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Çitos Efe yıllar sonra paylaşım yaptı! Son halini görenler şaşırdı kaldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:25

Yıllar önce yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla gündem olan Efe Koçyiğit, aylar sonra ortaya çıktı. Katıldığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Çitos Efe, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

ÇİTOS EFE YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile bilinen Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, kısa süre sosyal medyada büyük üne kavuştu. Şöhrete kavuştuktan kısa süre sonra ortalıktan kaybolan Efe Koçyiğit, son paylaşımıyla gündem oldu.

Çitos Efe yıllar sonra paylaşım yaptı! Son halini görenler şaşırdı kaldı

Ekranlardan ve sosyal medyadan uzak duran Efe Koçyiğit son paylaşımıyla çok konuşuldu. Çitos Efe'nin son halini görenler, "Kocaman olmuş", Delikanlı olmuş", Ne kadar değişmiş" gibi yorumlar yaptı.

Çitos Efe yıllar sonra paylaşım yaptı! Son halini görenler şaşırdı kaldı
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Sıkça Sorulan Sorular

ÇİTOS EFE KAÇ YAŞINDA?
2016 yılında katıldığı programla adını duyuran Efe Koçyiğit, 2011 yılında dünyaya geldi. Çitos Efe, sempatik tavırları ve şivesiyle o dönem, herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti.
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