Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay nişanlandı

Çocuklar Duymasın, Meryem ve Aslan Ailem gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki Furkan Kızılay, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile ilişkisini resmiyete döktü. Aile arasında gerçekleşen törenle nişanlanan çift çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FURKAN KIZILAY İLE TUTKU YILMAZ NİŞANLANDI

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te evlenme teklifi etmişti. 4 yıldır aşk yaşayan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Furkan Kızılay ile Tutku Yılmaz, bu mutlu günlerine dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz, Damla Can gibi isimlerden tebrik mesajı geldi.