Coldplay konserinde yasak aşk ifşasına Chris Martin'den uyarı

Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile aynı şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un Coldplay konserindeki görüntüleri gündem oldu. Yaşanan olay sonrası grubun solisti Chris Martin, olaya şaka yollu gönderme yaptı.

CHRIS MARTIN, KONSERİNDEKİ YASAK AŞK OLAYINDAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Coldplay grubunun solisti Chris Martin, geçen haftadan beri internette büyük yankı uyandıran konserdeki yasak ifşasının ardından, ilk kez konuştu. Skandalın yaşandığı konser sonrası çıktığı ilk sahne performansı sırasında, hayranlarını seyirci kamerası konusunda şaka yollu uyararak yaşanan olaya gönderme yaptı.

COLDPLAY KONSERİNDEKİ YASAK AŞK SKANDALI SOYAL MEDYAYI SALLADI

Chris Martin, konser izleyicilerine, 'The Jumbotron Song' adlı şarkısını çaldıkları esnada, konserdeki devasa ekranda görünebilecekleri konusunda uyarıda bulunarak geçen hafta yaşanan olaya göndermede bulundu.

Martin, Wisconsin'deki Camp Randall Stadyumu'nda kendisini seyredenlere, "Kalabalıktan bazılarımıza merhaba demek istiyoruz" dedi. Ardından, "Bunu şu şekilde yapacağız: Kameralarımızı kullanıp bazılarınızı büyük ekrana çıkaracağız. Lütfen makyajınızı yapmadıysanız şimdi yapın" diye esprili sözler kullandı. Martin'in uyarısına rağmen, konserdeki dev ekranda hiçbir çift gösterilmedi.