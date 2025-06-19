Coşkun Sabah, İrem Derici'nin zeytin dalına sert cevap verdi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması sebebiyle başlayan irem Derici ve Coşkun Sabah tartışması devam ediyor. İrem Derici'nin özür dilemesi hakkında konuşan Coşkun Sabah, özrü kabul etmedi ve "Gerekli cevap verilecektir" dedi.

Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada Yenikapı Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına Coşkun Sabah'ın da katılacağı açıklanmıştı. Açıklama sonrası İrem Derici'nin "Hayaller; Dua Lipa, hedefler; Coşkun Sabah" sözlerinin ardından Sabah, kadrodan çıkarıldı. İki ünlü isim birbirine girerken, İrem Deric'den özür mesajı geldi. Ancak Coşkun Sabah, gelen özürle yumuşamadı.

İREM DERİCİ'NİN ÖZÜR MESAJINA COŞKUN SABAH'TAN SERT CEVAP

İrem Derici, kurban bayramında yaptığı açıklamada Coşkun Sabah'tan özür dileyerek, "O benim büyüğüm, ağabeyim birazcık üstüne alındı. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden. O benim büyüğümdür. Bayramdır, büyüğümden üstadımdan özür diliyorum. Beni biliyorsunuz her şey ağzımda kalbimde kötülük yok dediği de doğru hiç bir marş 'Aşığım Sana' şarkısı gibi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Coşkun Sabah, İrem Derici'nin samimi olduğuna inanmayarak özür dilemesini kabul etmedi. Sabah yaptığı açıklamada, "Özür dilemesini kabul etmiyorum. Bizim algı operasyonuyla işimiz yok. Yüce Türk halkı, bu bel altı sözleri sarf eden kişinin konserlerine gitmeyerek gerekli cevabı verecektir." dedi.