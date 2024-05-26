CZN Burak açtı ağzını yumdu gözünü: Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamıyorum

26 May 2024 11:10 - Güncelleme : 26 May 2024 11:31

Cannes Film Festivali'ne bir marka yüzü olarak ya da davetli olarak gidenlere karşı yapılan olumsuz eleştiriler CZN Burak'ı da çıldırttı. Festivalde onlarca ünlünün yürüdüğü kırmızı halıda kendisi de boy gösteren CZN Burak, ''Kebapçının orada ne işi var?'' eleştirilerine maruz kaldı.

CZN BURAK'TAN İSYAN

Kendisine gelen yorumlara artık dayanamayan CZN Burak, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla olumsuz eleştirilere cevap verdi. ''Beğenirsin, beğenmezsin'' diyerek isyan eden genç fenomen şunları söyledi:

"Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı benim. Bazı insanlar neden böyle yapıyor, anlamıyorum. Şu anda Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Beğenirsin beğenmezsin, kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Bu gerçeği değiştiremezsiniz.''

''Davet ettiler, geldik, kırmızı halıda yürüdük, film izledik, ödül aldık, dönüyoruz. Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum. Hakikaten çok kötü yorumlar yazılıyor. Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamadım.''

''CANNES'A KENDİ BİLETİMİ ALIP GELDİM''

Sponsorla geceye katıldığı iddialarına da cevap veren CZN Burak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil. Daveti kabul edildik, kendi imkanlarımızla geldik. 28 yaşındayım, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, buraya kendi biletimi alarak geldim. Bundan gocunmuyorum. Her etkinliği kabul eden biri de değilim, ama burayı da hoşuma giderek kabul ettim. Bu kadar üzmeye gerek var mı?"