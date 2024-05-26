Kızılcık Şerbeti'nde üzen veda! Ünlü oyuncu diziden ayrılık kararı aldı

26 May 2024 10:00 - Güncelleme : 26 May 2024 10:17

Cuma akşamları Show TV'de ekranlara gelen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yazıcıoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

YARIŞMA SUNACAK

Diziye Rüzgar karakteri ile giren ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı diziden ayrıldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Yiğit Kiraz'ın, Nursema'ya olan aşkını açıklamasının ardından rolü gereği diziden ayrıldığı öğrenildi. Ünlü sanatçının CNBC-e'de yaz boyunca Letterbox Türkiye programını sunacağı için diziye veda ettiği öğrenildi.