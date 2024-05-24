Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarı! Yeni sezonda kimse kalmayacak

24 May 2024 11:30 - Güncelleme : 24 May 2024 11:31

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti 7 Haziran'da sezon finali yapacak. Heyecanlı bir sezon finali yaşanacağı dizide, peş peşe ayrılık rüzgarları yaşanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİNDE BEKLENMEDİK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Kıvılcım ve Alev'in annesi Sönmez'i oynayan usta oyuncunun dizinin sezon finalinde başına talihsiz bir olay gelecek. karakter yaşadığı olay sonrası da bir gemi seyahatine çıkacak. Yeni sezonda gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ve diziden ayrılacak oyuncular merak konusu oldu.