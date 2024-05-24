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Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarı! Yeni sezonda kimse kalmayacak

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 11:30 - Güncelleme : 24 May 2024 11:31
Kızılcık Şerbeti&#039;nde ayrılık rüzgarı! Yeni sezonda kimse kalmayacak

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline günler kala ayrılık haberleri gelmeye başladı. Dizide Sönmez karakteriyle yer alan usta oyuncunun diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti 7 Haziran'da sezon finali yapacak. Heyecanlı bir sezon finali yaşanacağı dizide, peş peşe ayrılık rüzgarları yaşanıyor. 

KIZILCIK ŞERBETİNDE BEKLENMEDİK AYRILIK 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Kıvılcım ve Alev'in annesi Sönmez'i oynayan usta oyuncunun dizinin sezon finalinde başına talihsiz bir olay gelecek. karakter yaşadığı olay sonrası da bir gemi seyahatine çıkacak. Yeni sezonda gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ve diziden ayrılacak oyuncular merak konusu oldu. 

Sezon finaline 3 bölüm kalan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda ayrılıklar yaşanacak. Dizide Sönmez karakteriyle yer alan usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın diziden ayrılacağı öne sürüldü. - 1. Resim

Sezon finaline 3 bölüm kalan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda ayrılıklar yaşanacak. Dizide Sönmez karakteriyle yer alan usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın diziden ayrılacağı öne sürüldü. - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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