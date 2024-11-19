CZN Burak Orta Doğu'nun en büyük mekanını açtı! Ekibiyle dansı çok izlendi

19 Kasım 2024 12:27 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:35

Orta Doğu'daki en büyük restoranını Mısır'da açan CZN Burak, açılışta ekibiyle birlikte yaptığı kutlama dansını da Instagram hesabından paylaştı.

CZN Burak açtı ağzını yumdu gözünü: Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamıyorum

CZN Burak açtı ağzını yumdu gözünü: Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamıyorum

Türkiye'nin marka değerlerinden CZN Burak, Orta Doğu'daki restoran zincirine bir halka daha ekledi. Instagram'da milyonlarca yabancı takipçisine yaptığı paylaşımlarla ülkenin adeta reklam yüzü, dünyanın çeşitli şehirlerine açtığı iş yerleriyle de kültür elçisi konumuna gelen ünlü iş adamı yükselişine devam ediyor.

SON ADRES MISIR

Bir yandan iş hayatı bir yandan da yaptığı iyiliklerle kendinden söz ettiren CZN Burak'ın son adresi Mısır oldu.

CZN Burak Mısır'a bir de rekorla girdi.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RESTORANI

Daha önce Dubai'de 3 bin metrekare ile en büyük restoranını açan CZN, Mısır'da bu rekorunu da kırdı.

CZN BURAK EGYPT, Mısır'da zincirin en büyük halkası olarak hizmete girdi.

DANSLI KUTLAMA

Instagram paylaşımları ile de dikkat çeken CZN, açılışını yeni restorandaki ekibiyle dans ederek hem kutladı hem de o anları paylaşarak takipçilerine açılışı duyurdu.