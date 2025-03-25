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 | Dilek Ulusan

Danilo Zanna en Türk özelliğini açıkladı

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve MasterChef yarışmasıyla adından söz ettiren Danilo Zanna, son röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Zanna, "Birçok Türk alışkanlığını benimsedim" diyerek en Türk özelliğini açıkladı.

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Danilo Zanna en Türk özelliğini açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 15:03

Uzun yıllardır Türkiye'de olan şef Danilo Zanna verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Birçok Türk alışkanlığını benimsedim" diyen Danilo Zanna gündeme geldi.

DANILO ZANNA'NIN EN TÜRK ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

MasterChef Türkiye jürisi şef Zanna, samimi açıklamalarda bulundu. En Türk özelliğinden bahseden Zanna, açıklaması ile gülümsetti. Danilo Zanna, "Türkiye'de geçirdiğim yıllar boyunca birçok Türk alışkanlığını benimsedim. En belirgin olanı, misafirperverlik ve dostlarla birlikte uzun sohbetler eşliğinde çay içme geleneği" şeklinde konuştu.

DANILO ZANNA NAFAKA İLE GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz Ocak ayında görülen duruşmaya Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardında mahkeme heyeti nafaka davasını karara bağladı. Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ünlü şef 12 yaşındaki oğlu Zeno için de 30 bin iştirak nafakası ödemesine karar verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DANILO ZANNA KİMDİR?
15 Nisan 1982 doğumlu Danilo Zanna, , Türkiye'de yaşayan İtalyan bir şef , televizyon sunucusu ve restoran işletmecisidir . 2019'dan beri MasterChef Türkiye adlı reality şovda jüri olarak görev yapmaktadır.
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