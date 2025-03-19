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 | Dilek Ulusan

Danilo Zanna'nın ödeyeceği nafaka belli oldu! 9 yıllık evliliği bitmişti

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, 2021 yılında boşandığı Tuğçe Demirbilek ile nafaka konusunda anlaşmazlıklar yaşadı. Tuğçe Demirbilek'in yeniden açtığı dava sonuçlandı ve ünlü şefin eski eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam belli oldu.

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Danilo Zanna'nın ödeyeceği nafaka belli oldu! 9 yıllık evliliği bitmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 10:21

İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında evlenmiş, 2013 yılında oğulları dünyaya gelmişti. Yaşanan anlaşmazlığın ardından çift boşanmaya karar verdi. Çift neden boşandıklarına dair bir açıklama yapmazken, imalı paylaşımları da dikkat çekti.

DANILO ZANNA OĞLUNUN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti. Danilo Zanna böylelikle istediği zaman çocuğunu görebilecek, oğlunun eğitim ve tüm masraflarını karşılaması kararlaştırılmıştı.

DANILO ZANNA'NIN ÖDEYECEĞİ NAFAKA BELLİ OLDU

Geçtiğimiz Ocak ayında görülen duruşmaya Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardında mahkeme heyeti nafaka davasını karara bağladı. Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ünlü şef 12 yaşındaki oğlu Zeno için de 30 bin iştirak nafakası ödemesine karar verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DANILO ZANNA KİMDİR?
15 Nisan 1982 doğumlu Danilo Zanna, , Türkiye'de yaşayan İtalyan bir şef , televizyon sunucusu ve restoran işletmecisidir . 2019'dan beri MasterChef Türkiye adlı reality şovda jüri olarak görev yapmaktadır .
ETİKETLER
#boşanma
#nafaka
#danilo zanna
#Tuğçe Demirbilek
#Çocuk Velayeti
#Masterchef Türkiye
#Magazin
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