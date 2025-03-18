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 | Dilek Ulusan

Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e bir suçlama daha: Para akladık

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'in, kardeşi hakkındaki suçlamaları ve ihbarlarına bir yenisi daha eklendi. Ercan Deniz'in son suçlaması Özcan Deniz ile para akladıkları yönünde oldu.

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Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e bir suçlama daha: Para akladık
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 16:09

Özcan Deniz son olarak İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle ifade verdi. İfadesine başvurulan Özcan Deniz, "Oğlumun hakkını kimseye yedirmem" demişti. Ünlü ismin abisi Ercan Deniz son açıklamalarıyla tekrar gündem oldu. Ercan Deniz, kardeşini kendisinin ihbar ettiğini belirtirken son açıklamasıyla tekrar gündem oldu.

ERCAN DENİZ: PARA AKLADIK

Televizyon kanalına bağlanan Ercan Deniz, 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı." dedi.

"ONLARI YAKMAYA HAZIRIM"

Ercan Deniz, kardeşinin dizisinden 2 milyon 250 veya 2,5 milyon lira ücret aldığını söyleyerek, "Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi.

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ETİKETLER
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