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İstanbul
MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Danilo Zanna, özel hayatıyla ilgili gündeme gelen tartışmalara yaptığı açıklamayla bir kez daha gözleri üzerine çekti. Eski eşi Tuğçe Demirbilek hakkında ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada yapılan yorumlar dikkat çekerken Zanna'nın sözleri farklı bir yaklaşımı ortaya koydu. Oğlunun annesi hakkında konuşan ünlü şef, “Oğlumun böyle bir annesi olduğu için çok mutluyum, ikimiz de oğlumuz için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ünlü şef Danilo Zanna ile 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Bir çocukları bulunan ikili arasında geçmiş yıllarda yaşanan telefon yazışmaları, hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmanın konusu oldu.
Demirbilek, eski eşinin kendisine yönelik hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Taraflar arasında uzlaştırma görüşmeleri yapılsa da anlaşma sağlanamadı.
Demirbilek, evlilikleri boyunca Zanna'nın kendisine ve çocuklarına karşı ilgisiz davrandığını, nafaka ödemelerinde de sorun yaşadığını iddia etti. Eski eşinin telefon mesajlarını delil olarak sunan Demirbilek, özellikle çocuğun hastalığı ve bakımı üzerinden kendisine yöneltilen ifadelerin hakaret içerdiğini savundu. Zanna ise suçlamaları kabul etmedi.
Şikayetin nafaka artırımı davasıyla bağlantılı olduğunu ileri süren ünlü şef, mesajlardaki bazı ifadelerin Türkçeyi yeterince iyi kullanamamasından kaynaklandığını belirtti. Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ederken Danilo Zanna'nın eski eşi hakkında yaptığı olumlu açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Danilo Zanna sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eski eşi Tuğçe Demirbilek hakkında açıklamalar yaptı. Danilo Zanna, “ Bu sabah kalktım ve benim ailem hakkımda haberleri okudum. Çok üzgünüm. Çünkü asla böyle bir durumumuz yok. Asla bir kavga durumumuz yok. Kesinlikle bir mahkeme durumumuz yok yani şu an da. İkimizde oğlumuza konsantreyiz, oğlumuza güzel ve mutlu bir hayatta yaşatabilmek için çalışıyoruz birlikte. Hatta hem benim hem de oğlumun hayatında böyle bir annesi olduğu için çok şanslıyız.” sözleriyle mahkemelik bir durumlarının olmadığını açıkladı.