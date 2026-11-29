MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Danilo Zanna, özel hayatıyla ilgili gündeme gelen tartışmalara yaptığı açıklamayla bir kez daha gözleri üzerine çekti. Eski eşi Tuğçe Demirbilek hakkında ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada yapılan yorumlar dikkat çekerken Zanna'nın sözleri farklı bir yaklaşımı ortaya koydu. Oğlunun annesi hakkında konuşan ünlü şef, “Oğlumun böyle bir annesi olduğu için çok mutluyum, ikimiz de oğlumuz için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Danilo Zanna’dan eski eşi Tuğçe Demirbilek’e destek! “Oğlumun annesi olduğu için çok mutluyum” MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile ilgili çıkan tartışmalara yönelik, oğlunun annesi olduğu için mutlu olduğunu ve birlikte oğulları için çalıştıklarını belirterek açıklama yaptı. Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında geçmiş yıllarda yaşanan telefon yazışmaları nedeniyle hakaret iddiasıyla dava açıldı. Demirbilek, Zanna'nın kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu ve Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Demirbilek ayrıca evlilikleri boyunca Zanna'nın ilgisiz davrandığını ve nafaka ödemelerinde sorun yaşadığını iddia etti. Zanna ise suçlamaları kabul etmeyerek, bazı ifadelerin dil yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti. Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkemelik bir durumlarının olmadığını ve ikisinin de oğulları için birlikte çalıştıklarını ifade etti.

DANİLO ZANNA VE TUĞÇE DEMİRBİLEK OLAYI NE?

Ünlü şef Danilo Zanna ile 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Bir çocukları bulunan ikili arasında geçmiş yıllarda yaşanan telefon yazışmaları, hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmanın konusu oldu.

Demirbilek, eski eşinin kendisine yönelik hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Taraflar arasında uzlaştırma görüşmeleri yapılsa da anlaşma sağlanamadı.

Demirbilek, evlilikleri boyunca Zanna'nın kendisine ve çocuklarına karşı ilgisiz davrandığını, nafaka ödemelerinde de sorun yaşadığını iddia etti. Eski eşinin telefon mesajlarını delil olarak sunan Demirbilek, özellikle çocuğun hastalığı ve bakımı üzerinden kendisine yöneltilen ifadelerin hakaret içerdiğini savundu. Zanna ise suçlamaları kabul etmedi.

Şikayetin nafaka artırımı davasıyla bağlantılı olduğunu ileri süren ünlü şef, mesajlardaki bazı ifadelerin Türkçeyi yeterince iyi kullanamamasından kaynaklandığını belirtti. Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ederken Danilo Zanna'nın eski eşi hakkında yaptığı olumlu açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

“OĞLUMUN ANNESİ OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM”

Danilo Zanna sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eski eşi Tuğçe Demirbilek hakkında açıklamalar yaptı. Danilo Zanna, “ Bu sabah kalktım ve benim ailem hakkımda haberleri okudum. Çok üzgünüm. Çünkü asla böyle bir durumumuz yok. Asla bir kavga durumumuz yok. Kesinlikle bir mahkeme durumumuz yok yani şu an da. İkimizde oğlumuza konsantreyiz, oğlumuza güzel ve mutlu bir hayatta yaşatabilmek için çalışıyoruz birlikte. Hatta hem benim hem de oğlumun hayatında böyle bir annesi olduğu için çok şanslıyız.” sözleriyle mahkemelik bir durumlarının olmadığını açıkladı.