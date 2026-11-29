MasterChef Türkiye ile tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, bu kez özel hayatıyla değil, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile yaşadığı hukuki süreçle gündeme geldi. Demirbilek'in, kendisine gönderildiğini öne sürdüğü hakaret içerikli mesajlar nedeniyle şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ünlü şefin savcılıkta verdiği ifade ise dosyadaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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HABERİN ÖZETİ Danilo Zanna eski eşiyle davalık oldu! 2 yıla kadar hapsi isteniyor Eski eşi Tuğçe Demirbilek'e hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan şef Danilo Zanna için 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tuğçe Demirbilek, eski eşi Danilo Zanna'nın kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasındaki uzlaştırma sürecinden sonuç çıkmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Danilo Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları reddeden Zanna, eski eşinin bu şikâyeti nafaka artırım davasında delil olarak kullanmak istediğini savundu. Zanna, Türkçesinin yeterli olmaması nedeniyle bazı ifadelerin yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti.

TUĞÇE DEMİRBİLEK'İN ŞİKÂYETİNE KONU OLAN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında yaşanan anlaşmazlık, telefon yazışmalarının yargıya taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Demirbilek, eski eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesinde yer alan mesajlardan birinde Zanna'nın, "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Demirbilek, söz konusu mesajlar nedeniyle eski eşinden şikâyetçi oldu.

UZLAŞTIRMA SÜRECİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Tuğçe Demirbilek'in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, mesajlarda yer aldığı öne sürülen ifadelerin hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

Hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle taraflar arasında önce uzlaştırma süreci yürütüldü. Ancak tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine dosya dava aşamasına taşındı. İddianame kabul edilirken Danilo Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DANİLO ZANNA SUÇLAMALARI REDDETTİ: "NAFAKA DAVASINDA KULLANMAK İSTİYOR"

Savcılıkta ifade veren Tuğçe Demirbilek, eski eşinin mesajlarda kendisine ağır ifadeler kullandığını belirterek şikâyetini sürdürdü. Danilo Zanna ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ünlü şef, eski eşinin nafaka artırım davası açtığını ve söz konusu şikâyeti bu davada delil olarak kullanmak istediğini savundu.

Mesajların karşılıklı yazışmalardan ibaret olduğunu belirten Zanna, Türkçesinin yeterli olmaması nedeniyle bazı ifadelerin yanlış anlaşılmış olabileceğini ileri sürdü. Oyuncu ve sunucu kimliğiyle de tanınan şef, bir mesajında aslında "öğrendim" demek istediğini ancak Türkçesinin yetersizliği nedeniyle "öğrettim" yazdığını ifade etti.