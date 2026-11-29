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İstanbul
MasterChef Türkiye ile tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, bu kez özel hayatıyla değil, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile yaşadığı hukuki süreçle gündeme geldi. Demirbilek'in, kendisine gönderildiğini öne sürdüğü hakaret içerikli mesajlar nedeniyle şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ünlü şefin savcılıkta verdiği ifade ise dosyadaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında yaşanan anlaşmazlık, telefon yazışmalarının yargıya taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Demirbilek, eski eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Şikâyet dilekçesinde yer alan mesajlardan birinde Zanna'nın, "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Demirbilek, söz konusu mesajlar nedeniyle eski eşinden şikâyetçi oldu.
Tuğçe Demirbilek'in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, mesajlarda yer aldığı öne sürülen ifadelerin hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.
Hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle taraflar arasında önce uzlaştırma süreci yürütüldü. Ancak tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine dosya dava aşamasına taşındı. İddianame kabul edilirken Danilo Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Savcılıkta ifade veren Tuğçe Demirbilek, eski eşinin mesajlarda kendisine ağır ifadeler kullandığını belirterek şikâyetini sürdürdü. Danilo Zanna ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ünlü şef, eski eşinin nafaka artırım davası açtığını ve söz konusu şikâyeti bu davada delil olarak kullanmak istediğini savundu.
Mesajların karşılıklı yazışmalardan ibaret olduğunu belirten Zanna, Türkçesinin yeterli olmaması nedeniyle bazı ifadelerin yanlış anlaşılmış olabileceğini ileri sürdü. Oyuncu ve sunucu kimliğiyle de tanınan şef, bir mesajında aslında "öğrendim" demek istediğini ancak Türkçesinin yetersizliği nedeniyle "öğrettim" yazdığını ifade etti.