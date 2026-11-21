İstanbul'da son yılların en yüksek yağışının yaşandığı 14 Ekim günü, birçok yer hasar aldı. Zarar gören dükkanlardan bir tanesi de Danilo Zanna'nın restoranı oldu. Kağıthane'deki restoranı hasar alınca, soluğu mahkemede aldı.

DANİLO ZANNA'NIN RESTORANI ZARAR GÖRDÜ, ANINDA MAHKEMEYE KOŞTU!

14 Ekim'de etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağış miktarının olduğu sağanak yağmurdan etkilenen yerler arasında Danilo Zanna'nın dükkanı da yer aldı. Ünlü şef, Kağıthane'deki iş yerinin zarar görmesi üzerine mahkemeye başvuruda bulundu.

MADDİ HASAR GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

14 Ekim'de yaşanan aşırı yağış sonrasında Kağıthane'de bulunan iş yerinde hasar meydana gelen Danilo Zanna, Sulh Hukuk Mahkemesi'nde delil tespit davası açtı.

Birçok dükkan hasar alırken, Zanna'nın dükkanı da selden etkilendi. Şiddetli yağış sebebiyle iş yerinin maddi hasar gördüğünü belirtti. Restoranında yaşanan zararın kayıt altına alınmasını istemesi sebebiyle başvuruda bulunurken hasarın mahkeme aracılığıyla tespit edilmesini istedi.

DANİLO ZANNA'NIN KAĞITHANE RESTORANI NEREDE?

Ünlü şef Danilo Zanna'nın İstanbul'da birçok yerde işletmesi bulunurken Kağıthane bölgesinde Vadistanbul AVM'de yer alan Filo D'olio restoranı ilgi görüyor. 14 Ekim'de yaşanan sel felaketinden etkilenen yerler arasında yer aldı.