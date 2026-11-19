MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Danilo Şef, bu kez mutfaktaki tarifleriyle değil, yeni işletmesiyle gündeme geldi. Ünlü şef, dondurmacı açarak iş hayatında farklı bir adım attı. Danilo Şef'in yeni mekânında dondurma tutkunlarını şaşırtacak bir seçenek de bulunuyor. Mehmet Şef ve Soner Şef'in katıldığı davette, MasterChef 2026 sezonunda elenen yarışmacılar da Danilo Şef'i yalnız bırakmadı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, yeni dondurmacı ve farklı menüsü ilgi odağı oldu.

DANİLO ŞEF DONDURMA İŞİNE GİRDİ

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Danilo Şef, bu kez gastronomi dünyasındaki yeni girişimiyle gündeme geldi. Televizyon ekranlarında hazırladığı tarifler ve enerjik tavırlarıyla tanınan ünlü şef, kendi dondurmacısını açarak iş hayatında yeni bir sayfa açtı.

Danilo Şef'in yeni işletmesinin açılışı, MasterChef ailesini de bir araya getirdi.

Açılışa MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Şef ve Soner Şef katılırken, çok sayıda davetli de bu özel günde Danilo Şef'i yalnız bırakmadı. MasterChef 2026 sezonunda yarışmaya veda eden yarışmacıların da katıldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Ekranlarda sık sık bir araya gelen şefler ve yarışmacılar, bu kez Danilo Şef'in yeni işletmesinin açılışında buluştu.

EKMEK ARASI DONDURMA DİKKAT ÇEKTİ!

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Danilo Şef’in mekanındaki dondurma menüsünde ise klasik lezzetlerin dışında dikkat çeken bir seçenek gidenlerin dikkatini çekti.

Dondurmayı farklı bir sunumla denemek isteyenler için hazırlanan ekmek arası dondurma, açılışın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Alışılmış dondurma sunumlarının dışına çıkan bu lezzet, Danilo Şef'in yeni işletmesine yönelik merakı da artırdı.