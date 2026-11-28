MasterChef Türkiye'de mutfaktaki rekabet kadar yarışmacılar arasındaki arkadaşlık ilişkileri de izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden Muhammed ve Armağan arasında yaşanan diyalog ise dikkatleri üzerine topladı. Dostlarının kendisini daha şimdiden gözden çıkardığını düşünen Muhammed, “Benim dostlarım beni iki ay önceden potaya atmaya başladı” diyerek sitemini dile getirdi. Ancak Armağan'ın verdiği yanıt, tartışmanın seyrini değiştirdi.

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HABERİN ÖZETİ MasterChef'te Muhammed ve Armağan arasında potaya girme tartışması! “Beni iki ay önceden satmaya başladılar” MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar Muhammed ve Armağan arasında, Muhammed'in dostlarının kendisini potaya atmaya başladığına dair sitemi üzerine bir tartışma yaşandı. Muhammed, dostlarının kendisini iki ay önceden potaya atmaya başladığını dile getirerek sitem etti. Armağan, Muhammed'e "Potaya gireyim diye beni kırmızıya attın ya" diyerek tepki gösterdi. Muhammed, Armağan'ın açıklamalarına şaşırarak "Ne diyorsun sen? Hayırdır?" şeklinde karşılık verdi. İki yarışmacı arasındaki sözlü atışma, kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

MUHAMMED VE ARMAĞAN DOSTLUĞU BİTTİ Mİ?

MasterChef 2026’nın başından beri sıkı bir arkadaşlıkları olan Armağan ve Muhammed arasında ipler gerilmeye başladı. MasterChef’in bu akşam yayınlanacak bölümünde Muhammed ve Armağan arasında geçen diyalog izleyenleri şaşırttı. Her konuda birbirlerine destek olan ikilinin sözlü atışması dostlukları bitiyor mu? sorusunu akıllara getirdi.

Muhammed, “ Benim dostlarım beni 2 ay önceden satmaya başladı.” Sözleri üzerine Enes ve Armağan grubunda çatırdamalar başladı. Armağan'ın “Potaya gireyim diye kırmızıya attın ya beni!” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

“ NE DİYOSUN SEN?”

MasterChef Türkiye'de Muhammed ve Armağan arasında yaşanan diyalog, yarışmacılar arasındaki dostluk ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Dostları tarafından yalnız bırakıldığını düşünen Muhammed, yarışmadan elenmesi için çevresindekilerin adeta fırsat kolladığını dile getirdi. Muhammed'in sitem dolu sözlerine Armağan'dan gelen karşılık ise ortamın bir anda gerilmesine neden oldu.

İkili arasında başlayan sözlü atışmada Armağan'ın açıklamalarına şaşıran Muhammed, “Ne diyorsun sen? Hayırdır?” diyerek tepki gösterdi. Karşılıklı sözlerin ardından kısa süreli bir gerilim yaşanırken, yarışmacıların birbirlerine yönelik çıkışları dikkat çekti.