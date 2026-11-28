MasterChef yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan merhum Tokatlı şef Eren Kaşıkçı, adını bu kez mutfakların dışına taşıyor. Yarışmadaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çeken Eren Kaşıkçı'nın hatırası, bir masal kitabında yaşatılacak. Çocuklara hitap eden bu özel çalışma, genç şefin ismini gelecek nesillerle buluşturacak. İşte merak edilen ayrıntı.

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HABERİN ÖZETİ Tokatlı MasterChef şefi Eren Kaşıkçı için anlamlı proje! Hatırası masallara taşınıyor MasterChef yarışmasıyla tanınan merhum Tokatlı şef Eren Kaşıkçı'nın anısı, Erbaa Belediyesi'nin katkılarıyla yayımlanan bir masal kitabında yaşatılıyor. Merhum şef Eren Kaşıkçı için Tokatlılar tarafından 'Master Şef Çocuk Eren Kaşıkçı' adlı masal kitabı hazırlandı. Kitap, Erbaa Belediyesi'nin katkılarıyla yayımlandı ve yazar Ayla Bağ tarafından kaleme alındı. Kitabın amacı, Eren Kaşıkçı'nın yaşam mücadelesini, emeğini ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kitabı hazırlayan Ayla Bağ'a ve Kaşıkçı ailesine teşekkür etti. Başkan Karagöl, Eren Kaşıkçı'nın Tokat mutfağının ve yöresel lezzetlerin tanıtılmasındaki rolünü vurguladı.

TOKATLILARDAN ANLAMLI PROJE

Temmuz ayında İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden Tokatlı şef Eren Kaşıkçı’nın yaşam öyküsü, çocuklara yönelik anlamlı bir projeyle vefa gösteriyor. Kaşıkçı’nın hayatından esinlenilerek kaleme alınan “Master Şef Çocuk Eren Kaşıkçı” adlı masal kitabı, Erbaa Belediyesinin katkılarıyla yayımlandı.

Yazar Ayla Bağ, kitabı hazırlarken Eren Kaşıkçı’nın yaşam mücadelesini, emeğini ve hatırasını gelecek nesillere aktarmayı amaçladı. Çocukların okuyabileceği bir masal kitabıyla genç şefin hikâyesini anlatmak isteyen Bağ, eserin imza sürecinde kitabı Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’e takdim etti.

İmzalı kitabı Başkan Karagöl’e hediye eden Ayla Bağ’ın bu anlamlı girişimi, Tokatlıların hemşehrilerine sahip çıkma çabasının dikkat çeken örneklerinden biri oldu. MasterChef yarışmasıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın adının bir çocuk kitabında yaşatılması, onun hikâyesinin yalnızca televizyon ekranlarında değil, yeni nesillerin hafızasında da yer bulmasını sağlayacak.

“ KAŞIKÇI AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ”

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kitabın yazarı Ayla Bağ ile MasterChef yarışmasıyla tanınan genç şef Eren Kaşıkçı’nın annesi Arife Kaşıkçı ve babası Erol Kaşıkçı’yı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Eren Kaşıkçı’nın yaşam öyküsünü çocuklarla buluşturan masal kitabı gündeme geldi.

Ziyarette genç şefin Erbaa Yaprak Festivali’ne katılımını da hatırlatan Başkan Karagöl, Eren Kaşıkçı’nın Tokat mutfağının ve yöresel lezzetlerin tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Kaşıkçı’nın memleketine duyduğu bağlılığa dikkat çeken Karagöl, genç şefin bölgenin kültürel değerlerini tanıtmak için sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmadığını belirtti.

Eren Kaşıkçı’yı Tokat’ın kültürünü ve lezzetlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan bir elçi olarak nitelendiren Karagöl, genç şefin Erbaa Yaprak Festivali’nde de kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Ertuğrul Karagöl, Eren Kaşıkçı’nın hayatını çocuklara anlatan kitabı kaleme alan Ayla Bağ’a ve Kaşıkçı ailesine teşekkürlerini iletti.