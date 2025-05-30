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 | Dilek Ulusan

Danla Biliç ile Blok 3'ü görenler şaştı kaldı! Çakal'ın tepkisi merak konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Danla Biliç, Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın'ın yeni şarkısı için bir araya geldi. Danla Biliiç ile Blok3'ü el ele gören herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

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Danla Biliç ile Blok 3'ü görenler şaştı kaldı! Çakal'ın tepkisi merak konusu oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:02

Sosyal medya fenomeni Danla Biliiç, 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun ardından vücuduna yayılmasının ardından geçtiğimiz günlerde ameliyata alındı. Blok3 sahne adlı Hakan Aydın, yeni şarkısı 'Mosmor Perde'yi sevenleriyle buluşturdu. Rapçi; "Bu şarkıyı evde otururken yazdım." dedi. Danla biliç'in de katıldığı gecede

DANLA BİLİÇ İLE BLOK3 EL ELE KUTLAMADA

klibiyle birlikte yayınlanan şarkısının tanıtımını yakın arkadaşları ve sevenlerinin yer aldığı bir davetle gerçekleştirildi. Geceye Danla Biliç ve yakın arkadaşları katılırken, sosyal medyada dolaşan fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı.

Danla Biliç ile Blok 3'ü görenler şaştı kaldı! Çakal'ın tepkisi merak konusu oldu

Danla Biliç ile Blok3'ün kutlamada el ele olmasının ardından iki isme yorum yağdı. Blok3'ün Danla Biliç'in eski sevgilisi Çakal ile arkadaş olmasına dikkat çekilirken, daha önce Çakal'ın Nilsu Berfin Aktaş ile rol almak için Blok3'ten izin aldığı akıllara geldi. Danla Bilic, ''Nilsu ve Hakan dengesini nasıl korudun?'' diye sorunca Çakal, ''Gittim, Hakan'a sordum.'' cevabını verdi. Hakan Aydın'dan da ''İçimde her şey bitti.'' cevabı alınca projeye onay vermiş Çakal.

Danla Biliç ile Blok 3'ü görenler şaştı kaldı! Çakal'ın tepkisi merak konusu oldu
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