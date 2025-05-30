Derya Uluğ'a konserde saldırı! Yürekler ağza geldi

Şanlıurfa'da konser veren Derya Uluğ, sahnede saldırıya uğradı. Sahneye fırlatılan su şişesinden kaçmayı başaran Derya Uluğ, "1 kişi için sevenlerimi yalnız bırakamazdım ayrıca kaleci reflekslerim iyidir" dedi.

Yansıma, Nefes, Okyanus, Hadi Çal gibi şarkıların sahibi Derya Uluğ sahnede zor anlar yaşadı. Konser esnasında bir seyirci Şanlıurfa'da sevenleriyle bir araya gelen Derya Uluğ'a su şişesi fırlattı.

DERYA ULUĞ'A KONSERİNDE SALDIRI

Konser sırasında bir seyirci, Derya Uluğ'a su şişesi fırlattı. Bir an neye uğradığını şaşıran şarkıcı, eliyle suratını koruyup daha sonra şarkı söylemeye devam etti.

Şarkıcı, yaşananların ardından "1 kişi için sevenlerimi yalnız bırakamazdım ayrıca kaleci reflekslerim iyidir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz haftalarda da sosyal medya hesabından kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan tacizcisinin tutuklandığını duyurdu. Konserinde yaşadığı korku dolu anları paylaşan Derya Uluğ'a çok sayıda destek mesajı yağdı.