Derya Uluğ 'Artık susmayacağım' dedi! Tacizci hakkında karar verildi

Şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan tacizcisinin tutuklandığını duyurdu. Konserinde yaşadığı korku dolu anları paylaşan Derya Uluğ'a çok sayıda destek mesajı yağdı.

Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 39 yaşındaki şarkıcı uzun süredir hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini duyurdu. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Derya Uluğ, kendisini ve sevgilisini tehdit eden tacizcinin tutuklandığını duyurdu.

DERYA ULUĞ DERİN BİR NEFES ALDI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Derya Uluğ'un avukatı; "Müvekkilim Derya Uluğ ve Asil Gök'ü ısrarla takip ederek; çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan, bu eylemleri sebebiyle ceza alan ve müvekkillerin evi ve iş yerine yaklaşmaması konusunda adli kontrole tabi tutulan Ş.T. isimli şahıs, iki gece önce müvekkillerin sahneye çıktığı mekâna giderek, müvekkilleri rahatsız etmesi ve mahkemece hükmedilen adli kontrol kararına aykırı davranması sebebiyle bu akşam çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştır" dedi.

DERYA ULUĞ KORKU DOLU ANLARI BÖYLE PAYLAŞTI

Derya Uluğ, kendisini uzun yıllardır tehdit eden ve son olarak konserine gelen tacizcisiyle ilgili, "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!" dedi.