Danla Bilic milli futbolcuyla birlikte görüntülendi!

23 Temmuz 2024 01:50 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 02:03

Son olarak rapçi Çakal ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar ile Instagram'dan takipleşmeye başladı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili, önceki gün baş başa gittikleri Sırbistan'ın Belgrad kentinde görüntülendi.

Çift, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Bilic ve Alemdar arasındaki boy farkı da dikkatlerden kaçmadı.

İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMUŞTU

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde biten ilişkileri hakkında "Keşke ilişkilerimin hiçbirini göstermeseydim. Benim bir eski sevgilim trafikte çevirmeye giriyor. Alkollü yakalanıyor. Ayrıldığımızı duymamış 'enişte boş ver geç' deyip yolluyorlar. Benim sayemde. Ayrıldıktan sonraki süreçten nefret ediyorum. Onu ister istemez kullanıyor ya erkekler, onu sevmiyorum. Yoksa hepsi iyi insanlar özünde" demişti. Eski sevgilileriyle arkadaş kaldığını söyleyen Bilic, "En çok sevdiğim, aramın en iyi olduğu da Kubilay Aka" diyerek şaşırtmıştı.