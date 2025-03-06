Danla Biliç sonunda patladı! Uykusundan uyanıp gerçeği tek tek anlattı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in bir süredir Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile sevgili olduğu iddia edildi. Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren Danla Biliç sonunda patladı ve gerçeği anlattı.

Sosyal medyada 6 milyon takipçisi olan Danla Biliç'in adı bir süredir Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile anılıyordu. Konu hakkında açıklama yapmayan Danla Biliç, geçtiğimiz günlerde havalimanında Emirhan Topçu ile görüntülendi. İkilinin aşk yaşadığı iddia edilirken, Danla Biliç sessizliğini bozdu.

DANLA BİLİÇ İLE EMİRHAN TOPÇU AŞK MI YAŞIYOR?

Son olarak programına konuk aldığı kişilerle çok konuşulan Danla Biliç, programına eski sevgilisi ünlü rapçi ‘Çakal’ lakaplı Emirhan Çakal’ı konuk etti. Bilic’in bu hamlesi çok konuşulurken, ismi Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile anılan Bilic’ten beklenen açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yorum yapan Danla Bilic “Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin ve beni yavaşça TT’den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan okuyacak olan okusun, uykumdan uyandım” sözleriyle iddiaları reddetti.

Emirhan Topçu kullanıcının annesi Pınar Topçu'ya Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını sordu. Topçu'nun buna tek yorumu ise "komik" oldu.