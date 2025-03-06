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 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den çok konuşulacak iddialar: İngiltere'ye kaçacak

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Dün Özcan Deniz, savcılığa ifade verirken, ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz, katıldığı bir programda şoke eden açıklamalarda bulundu. Canlı yayında sert sözler sarf eden Deniz, ünlü şarkıcının ülkeyi terk edeceğini iddia etti.

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Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den çok konuşulacak iddialar: İngiltere'ye kaçacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 13:24

Kızıl Goncalar dizisinde Levent rolüyle yer alan Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Birbirleri hakkında çeşitli suçlamalarda bulunan kardeşlerden Ercan Deniz katıldığı programda çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"İNGİLTERE'YE KAÇACAK"

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı. Ağabey Deniz, kardeşi için 'Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin.'' diye konuştu.

ÖZCAN DENİZ KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Özcan Deniz, annesinin eşi hakkındaki sözleri sonrası sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tek ailesinin eşi ve oğlu olduğunu belirten Deniz, kalp spazmı geçirdiğini ve son sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirtmişti.

ÖZCAN DENİZ İFADE VERDİ

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. İfadesi ortaya çıkan Özcan Deniz, "Buna rağmen hala mağdurum" derken, abisi ile ilgili sorulara cevap vererek "Çocuğumun malını kimseye yedirmem" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ERCAN DENİZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz, uzun yıllar boyunca ünlü sanatçının menajerliğini yaptı. İş dünyasında da faaliyet gösterdiği bilinen Ercan Deniz, kariyerine müzik ve organizasyon alanında devam etti. Özellikle Özcan Deniz'in profesyonel hayatında önemli bir rol üstlendiği belirtilirken, aynı zamanda bazı ticari girişimlerde de bulunduğu biliniyor.
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