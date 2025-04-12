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 | Özge Sönmez

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiği anlar ortaya çıktı! Peş peşe yumruk attı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetine maruz kaldı. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı alan fenomenin darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Göktürk’te lüks bir sitenin kafeteryasında yaşanan olayda, Çetin'in Bilic'e üst üste yumruk attığı görülüyor.

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 10:00

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Aylardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradığını söyleyen Bilic, uzaklaştırma kararı aldırdı. Sosyal medyanın konuştuğu şiddet olayına dair görüntüler ortaya çıktı.

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiği anlar ortaya çıktı! Peş peşe yumruk attı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Göktürk’teki lüks bir sitenin kafeteryasında gerçekleşen şiddeti olayının görüntüleri ortaya çıktı. Masadan kalkmaya çalışan Bilic'e önce tokat, ardından yumruk atan Çetin, ulaşılan görüntülerle suçüstü yakalandı. Bilic’in şikayeti üzerine Çetin gözaltına alındı.

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiği anlar ortaya çıktı! Peş peşe yumruk attı

"YUMRUKLANARAK DARP EDİLDİM"

Olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını aktaran Danla Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim" dedi. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu aldığını belirten Biliç, süreci yasal yollardan takip ettiğini ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini ifade etti.

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiği anlar ortaya çıktı! Peş peşe yumruk attı
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#Magazin
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