Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiği anlar ortaya çıktı! Peş peşe yumruk attı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Aylardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradığını söyleyen Bilic, uzaklaştırma kararı aldırdı. Sosyal medyanın konuştuğu şiddet olayına dair görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Göktürk’teki lüks bir sitenin kafeteryasında gerçekleşen şiddeti olayının görüntüleri ortaya çıktı. Masadan kalkmaya çalışan Bilic'e önce tokat, ardından yumruk atan Çetin, ulaşılan görüntülerle suçüstü yakalandı. Bilic’in şikayeti üzerine Çetin gözaltına alındı.

"YUMRUKLANARAK DARP EDİLDİM"

Olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını aktaran Danla Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim" dedi. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu aldığını belirten Biliç, süreci yasal yollardan takip ettiğini ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini ifade etti.