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 | Dilek Ulusan

David Beckham eşi Victoria Beckham'ı dinlemedi! Ameliyattan çıkıp tenis turnuvasına koştu

Birkaç gün önce ameliyat olan ve hastane yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan David Beckham, eşi Victoria Beckham'ı dinlemedi. Beckham, Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na eli sargılı halde katıldı.

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David Beckham eşi Victoria Beckham'ı dinlemedi! Ameliyattan çıkıp tenis turnuvasına koştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 17:13

Emekli futbolcu ve futbol takımı sahibi David Beckham, 27 Haziran'da elinden geçirdiği operasyon sonrası, sargısıyla Wimbledon Tenis Turnuvası'na koştu. Haziran ayı başında şövalye ilan edilen ve artık 'Sir' ünvanıyla anılan Beckham, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Centre Court'ta düzenlenen turnuvada 'Royal Box' adı verilen, özel konukların ağırlandığı tribündeki yerini aldı.

DAVID BECKHAM ELİ SARGILI TURNUVAYA KOŞTU

50 yaşındaki Beckham, "Birkaç gün önce ameliyat oldum. Hatırlarsanız, 23 yıl önce Güney Afrika'da İngiltere formasıyla oynarken kolumu kırmıştım. Bir vida takılmıştı. Vidanın çıkarılması gerekiyordu ve birkaç gün önce çıkarıldı" açıklamasını yaptı. Aynı anda farklı bir operasyon daha geçirdiğini belirten futbolcu "Göründüğü kadar kötü değil" dedi.

David Beckham eşi Victoria Beckham'ı dinlemedi! Ameliyattan çıkıp tenis turnuvasına koştu

Beckham'ın hastane yatağında verdiği pozu eşi Victoria Beckham "Geçmiş olsun babamız" notuyla paylaşmıştı. Beckham, tribünde kendisi gibi emekli bir futbolcu olan, teknik direktör Gareth Southgate ile yan yana oturarak uzun süre sohbet etti.

David Beckham eşi Victoria Beckham'ı dinlemedi! Ameliyattan çıkıp tenis turnuvasına koştu
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ETİKETLER
#tenis
#ameliyat
#david beckham
#Wimbledon
#Sir David Beckham
#Emekli Futbolcu
#Magazin
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