İrem Sak'ın havalimanı röportajı göndermesine sert cevap geldi

İrem Sak, konuk olduğu programda havalimanında röportaj veren ünlülere taş atmış ve "Hiç benim havaalanı röportajımı gördünüz mü? Çünkü çağırmadık." sözleriyle gündem olmuştu. İrem Sak'a cevap ise muhabir Akif Yaman'dan geldi.

İbrahim Selim'in programına konuk olan İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz için ABD'ye sıkça gittiğini belirterek, Son 3 senedir Amerika'ya 35-40 kez gidip gelmişimdir. Hiç benim havaalanı röportajımı gördünüz mü?" diyerek havalimanında röportaj veren ünlülere taş atmıştı.

İREM SAK'IN SÖZLERİNE SERT CEVAP

Muhabir Akif Yaman havalimanı röportajlarının perde arkasına dikkat çekerek “Havalimanında pek çok ünlü ismi ilk kez görüntüleyen, bu furyayı başlatan biri olarak zaman zaman bilip bilmeden söylenenlere maruz kalıyoruz. Haber değeri taşımayan isimler başka ünlülere laf atmak için sizi özellikle havalimanına çağırıyor,” diyerek Sak’a sert cevap verdi.

Muhabir Akif Yaman sözlerini, “Biz burada ömür vermişiz, istihbarat yapmışız, gece gündüz demeden ünlü çekmek için 50 km yol gitmişiz, ünlüler lütfen havalimanına gelmeye kaçacak yerimiz yok diye hatır koymaya çalışmışız… Sen çık, çünkü ben çağırmadım de! Olacak iş mi?” diyerek tamamladı.