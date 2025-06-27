David Beckham hastanelik oldu! 22 yıl önceki olay etkisini gösterdi

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, geçmişte yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Hastane yatağında kolu askıda poz veren Beckham için eşi Victoria, “Geçmiş olsun babamız” notunu paylaştı.

DAVID BECKHAM KOLUNU KIRDI

Efsane futbolcu David Beckham, dayanılmaz bir ağrı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan 50 yaşındaki Beckham’ın, 22 yıl önce İngiltere maçında kırdığı bileğinin tedavisi için operasyon geçirdiği öğrenildi.

Ünlü futbolcu, hastane yatağında kolu askıya alınmış halde poz verdi. Beckham’ın eşi Victoria Beckham ise Instagram’dan “Geçmiş olsun babamız” notuyla eşinin fotoğrafını paylaştı.