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 | Dilek Ulusan

David Beckham hastanelik oldu! 22 yıl önceki olay etkisini gösterdi

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, 22 yıl önce yaşadığı bilek rahatsızlığı nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı. David Beckham'ın hastanedekini görüntüsünü ise eşi Victoria Beckham paylaştı.

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David Beckham hastanelik oldu! 22 yıl önceki olay etkisini gösterdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 14:41

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, geçmişte yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Hastane yatağında kolu askıda poz veren Beckham için eşi Victoria, “Geçmiş olsun babamız” notunu paylaştı.

DAVID BECKHAM KOLUNU KIRDI

Efsane futbolcu David Beckham, dayanılmaz bir ağrı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan 50 yaşındaki Beckham’ın, 22 yıl önce İngiltere maçında kırdığı bileğinin tedavisi için operasyon geçirdiği öğrenildi.

David Beckham hastanelik oldu! 22 yıl önceki olay etkisini gösterdi

Ünlü futbolcu, hastane yatağında kolu askıya alınmış halde poz verdi. Beckham’ın eşi Victoria Beckham ise Instagram’dan “Geçmiş olsun babamız” notuyla eşinin fotoğrafını paylaştı.

David Beckham hastanelik oldu! 22 yıl önceki olay etkisini gösterdi
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Sıkça Sorulan Sorular

DAVID BECKHAM KAÇ YAŞINDA?
2 Mayıs 1975 doğumlu David Beckham, Inter Miami CF'nin şu anki başkanı ve ortak sahibi ve Salford City'nin ortak sahibidir. Futbol kariyerinde en son Paris Saint-Germain'de forma giymiştir
ETİKETLER
#Futbol
#İngiltere
#ameliyat
#david beckham
#Bilek Sakatlığı
#Victoria Beckham
#Magazin
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