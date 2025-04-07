Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

David Beckham ve Jennifer Lawrence şokta! Ölü olarak bulundu

David Beckham ile Victoria Beckham'ın uzun yıllar korumalığını yapan Craig Ainsworth, İspanya'da ölü olarak bulundu. Uzun süredir kayıp olan Craig Ainsworth, Johnny Depp ve Jennifer Lawrence gibi isimlerle çalışmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
David Beckham ve Jennifer Lawrence şokta! Ölü olarak bulundu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 14:22

Beckham ailesinin eski koruması Craig Ainsworth, kaybolduktan sonra İspanya'da ölü olarak bulundu. Ainsworth, daha önce Johnny Depp, Jennifer Lawrence ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerle çalışarak adını duyurmuştu.

BECKHAM AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Beckham ailesinin eski koruması Craig Ainsworth, 2013-2015 yılları arasında Londra'nın Holland Park bölgesinde ünlü ailenin güvenliğini sağlamıştı. Ancak Ainsworth'in bir süre önce kaybolduğu haberleri yayıldı. Craig Ainsworth İspanya'da gizemli bir şekilde ölü bulundu. Johnny Depp, Jennifer Lawrence ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerin yakın korumasını üstlenen eski Kraliyet Denizcisi Ainsworth, son günlerinde korkunç bir "veda mesajı" paylaşmıştı.

David Beckham ve Jennifer Lawrence şokta! Ölü olarak bulundu

VEDA MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Ölümünden sadece birkaç gün önce, Beckham çiftinin eski korumasının Facebook'ta veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Craig Ainsworth paylaşımda; "Elveda güzel insanlar. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu. Çoğunuz için bu bir şok etkisi oluşturacak, ancak pandemi, inşa ettiğim her şeyi mahvettiğinden beri son dört yıldır en büyük acıyı yaşıyorum ve arkadaşlarım ve meslektaşlarım olarak adlandırmaktan gurur duyduğum harika insanları kaybettim. Lütfen kızmayın veya üzülmeyin, artık özgürüm. Sizler beni bunca zaman ayakta tutan ışıktınız, hepinize ne kadar minnettar olduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Saf bir kalple ve iyi niyetlerle yaşadım. Kesinlikle mükemmel bir insan değildim ama kesinlikle hayatımı yaşadım." dedi.

David Beckham ve Jennifer Lawrence şokta! Ölü olarak bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu! Takipçileri ikiye bölündü
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.