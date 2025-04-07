Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu! Takipçileri ikiye bölündü

Yalı Çapkını dizisinin final olmasının ardından Mert Ramazan Demir vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti. Dizi ile popüler olan Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geliyor. Mert Ramazan Demir asker tıraşı olur olmaz sosyal medyada paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

MERT RAMAZAN DEMİR ASKER TIRAŞI OLDU

Bedelli askerlik görevini Hatay-İskenderun'da yapacak olan Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu. Oyuncunun asker tıraşı sosyal medyada gündem oldu. Mert Ramazan Demir'in son haline yorum yağdı.

Sosyal medyada Mert Ramazan Demir'in son görüntüsüne, bazıları, "Hiç olmamış", "Bu ne hal", "Hiç beğenmedim" derken; bazı takipçileri ise, "Her hali güzel", "Bence çok iyi olmuş" "Hep kısa saçlı kalmalı" gibi yorumlarda yaptı.