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 | Dilek Ulusan

Davut Güloğlu kızını ilk kez paylaştı! Hem mezuniyete katıldı, hem sahne aldı

Şarkıcı Davut Güloğlu, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Şeyma Su Gül'ün mezuniyet törenine katıldı. Kızının cübbesini giyip kepini takan Güloğlu, sahneye çıkarak sevilen şarkılarını öğrencilerle söyledi.

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Davut Güloğlu kızını ilk kez paylaştı! Hem mezuniyete katıldı, hem sahne aldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 13:57

Şarkıcı Davut Güloğlu, bu kez sahneye bir konser için değil, kızı Şeyma Su Gül'ün mezuniyet töreni için çıktı. Kızını gözlerden uzak büyüten Davut Güloğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Şeyma Su'nun gurur dolu anlarına tanıklık etti.

DAVUT GÜLOĞLU KIZINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Törene özel olarak katılan Davut Güloğlu, sahnede yalnızca bir baba olarak değil, aynı zamanda sanatçı kimliğiyle de yer aldı. Kızının mezuniyetinde saheneye de çıkan Davut Güloğlu, hem öğrencileri hem de velileri coşturdu.

Davut Güloğlu kızını ilk kez paylaştı! Hem mezuniyete katıldı, hem sahne aldı

Sosyal medya hesabından video payalaşan Davut Güloğlu, "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Davut Güloğlu kızını ilk kez paylaştı! Hem mezuniyete katıldı, hem sahne aldı
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