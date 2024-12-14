Defne Samyeli'nin acı günü! En yakın arkadaşını kaybetti

14 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:47

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en yakın arkadaşı Özlem'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Benim güzel arkadaşım, dostum, kardeşim. Çok erken bir veda oldu bu. İçimde büyük bir yarım kalmışlık var" diyen Defne Samyeli'ye başsağlığı mesajı yağdı.

Defne Samyeli, bir süredir tedavi gören en yakın arkadaşı Özlem Cankurtaran'ı kaybetti. Sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşan Defne Samyeli'ye ünlü isimlerden de mesaj yağdı.

DEFNE SAMYELİ'NİN EN YAKIN ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından acısını dile getiren Defne Samyeli, "Benim güzel arkadaşım, dostum, kardeşim. Çok erken bir veda oldu bu. İçimde büyük bir yarım kalmışlık var; sanki daha konuşacağımız, kaynatıp güleceğimiz çok konumuz, deli gibi gülerek eğleneceğimiz çok partilerimiz, yemeklerimiz, seyahatlerimiz olacaktı. Çünkü sen, başkası onda birini yaşasa yataktan çıkamayacak durumlarda aynen bunları yaptın. Bir de hayatının zorluklarını üstlenirken bunların içinden hep olağanüstü bir asalet ve zarafetle, üstelik onları hafife alarak, gülerek ve güldürerek geçtin. Gizliden gizliye bir tarafım iyileşmeni beklerken, bir tarafım da Cüneyt’e kavuşmak için aslında acele ettiğini, Sıla’yı, Tuna’yı ve tüm sevenlerini, sana ihtiyacı olan elini uzatacağın tüm sağlık arayanları bırakamadığın için bu kadar beklediğini bildi. Canım kardeşim.. Aradığın huzura, sağlığa ve en önemlisi biricik aşkına kavuştuğunu biliyorum, bunu hayal ediyorum. Vedanda bile bizleri yeniden bir araya getirdin. Tam da sevdiğin gibi, anılarımıza gözyaşları eşlik etse de kahkahalar soframızdan, sohbetimizden eksik olmadı. Sen de oradaydın sanki. Bulunduğun yerde o güzel gözlerinin artık hep sağlıkla mutlulukla güldüğüne inanmak tek tesellim. Bir daha görüşünceye kadar canım Özlemim.." notunu düştü.

Defne Samyeli'nin paylaşımına İpek Acar, Deren Talu, Tülin Şahin ve Tuba Ünsal'dan da mesaj geldi. Ünlü isimler Defne Samyeli'ne başsağlığı diledi.