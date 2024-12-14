Aslıhan Güner, Deniz Baysal ve Dilan Çiçek Deniz O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de!

14 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:21

Her yıl yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak isimler belli oldu. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin olacağı iddia edilirken, Aslıhan Güner, Deniz Baysal ve Dilan Çiçek Deniz de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında performans sergileyecek.

Jüri koltuğunda Hadise​, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün oturacağı O Ses Türkiye​ Yılbaşı Özel programının konukları da bir bir belli olmaya başladı. Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını oyuncularının yanı sıra birçok oyuncu da yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye ile izleyicinin karşısına çıkacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NDA HANGİ ÜNLÜ İSİMLER VAR?

Geçen ay “Hastayım Sana” şarkılarını piyasaya çıkaran Deniz Baysal ile Barış Yurtçu çifti de “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”de yarışacak. Ayrıca Yalan dizisiyle ekranda olan Aslıhan Güner ve köpek saldırısı sonucu hastanelik olan Dilan çiçek Deniz de O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak ünlü isimler belli olmaya başladı. Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün yanı sıra Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ve Ersin Arıca da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak.

EBRU GÜNDEŞ YERİNE HADİSE OLACAK

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 jüri kadrosunda da şaşırtan bir değişim oldu. Acun Ilıcalı bu sene tercihini Hadise'den yana kullandı. Ebru Gündeş ise bu yıl yılbaşını Dubai'de geçirecek.