Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son açıklamasıyla linç edildi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Kendisine gelen soruları cevaplayan Derin Talu, "Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşıyor?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 1995 yılında mimar Eren Talu ile evlenmiş ve 2011 yılında boşanmıştı. Çiftin Deren ve Derin adında iki kızı bulunuyor. Son dönemde Derin Talu sosyal medyada yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor. Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Derin Talu, yarı İngilizce yarı Türkçe cevabıyla yine gündem olmayı başardı.

DERİN TALU YİNE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Derin Talu, son olarak "Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşıyor?" yorumuna verdiği cevapla gündem oldu. Talu; "Biri bana, 'Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşıyor?' diye sordu. Bunun parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her evde ayakkabıyla dolaşılır. Ben, ayakkabı çıkarılmasını saçma buluyorum. Şu an evde ayakkabıyla dolaşıyorum, çok tuhaf bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

DEFNE SAMYELİ, KIZINA GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

21 yaşındaki kızıyla kamera karşısına geçen Defne Samyeli; "Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım" dedi.