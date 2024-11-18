Deha’nın Sofi’si Onur Saylak, ödül töreninde Gazze ve kız çocuklarına değindi! Konuşmasıyla takdir topladı

18 Kasım 2024 09:32 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:32

Deha dizisinde oynadığı Sofi karakteriyle beğeni toplayan Onur Saylak, 35. Ankara Film Festivali’nde yaptığı konuşmayla alkış topladı. Gazze ve kız çocuklarıyla ilgili konuşma yapan Onur Saylak, “Gazze’de Filistin halkına uygulanan vahşet ve şiddet ortadayken, kendi coğrafyamızda kız çocuklarımızı, kadınlarımızı ve hatta bebeklerimizi koruyamaz haldeyken” dedi.

Asi, Vatanım Sensin, Çarpışma, Çukur ve Gaddar gibi yapımlarda rol alan Onur Saylak​, Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kapanış töreninde konuşma yaptı. Jüri başkanlığını üstlenen Onur Saylak, konuşmasında Gazze​ ile ilgili sözleri beğeni topladı.

ONUR SAYLAK'TAN ANLAMLI KONUŞMA

"Bu ödülleri çok dert etmeyelim" diyen Onur Saylak, "Ödül aldım ya da alamadım diye çok dertlenmemek gerekiyor. Çünkü işte yanıbaşımızda Gazze’de Filistin​ halkına uygulanan vahşet ve şiddet​ ortadayken, kendi coğrafyamızda kız çocuklarımızı, kadınlarımızı ve hatta bebeklerimizi koruyamaz haldeyken çok da dert etmeyelim bence bu gece bu ödülleri..." dedi.

Sözleri alkış toplayan Onur Saylak, ödül töreninde dakikalarca ayakta alkışlandı. Onur Saylak, sosyal medyada da Gazze ve kız çocuklarıyla ilgili yaptığı konuşmayla yorum yağmuruna tutuldu.