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 | Dilek Ulusan

Demet Akalın bonkör çıktı! Acun Ilıcalı'nın düğününde ne taktığını açıkladı

Aylar sonra Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü hakkında konuşan Demet Akalın taktığı takıyı paylaştı. Somer Şef'İn de takısını paylaşan Demet Akalın, "Bonkör Demet " yorumları aldı.

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Demet Akalın bonkör çıktı! Acun Ilıcalı'nın düğününde ne taktığını açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 17:04

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri de Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın İstanbul'da gerçekleşen düğünü oldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede Ayça Çağal'nın sade gelinliği çok konuşuldu. Aylar sonra düğün hakkında konuşan Demet Akalın, ne taktıüını açıkladı.

DEMET AKALIN ACUN ILICALI DÜĞÜNÜNDE BONKÖR ÇIKTI

İstanbul'da gerçekleşen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya düğününe Okan Kurt ile birlikte katılan Demet Akalın, aylar sonra düğünde ne taktığını açıkladı.

Demet Akalın düğünde MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile after parti öncesinde sohbet ettiklerini anlatarak ne taktıklarını sormuş. Sosyal medya hesabındaki ücretli abonelik kanalında düğünle ilgili detayları paylaşan Demet Akalın, Ayça Çağla Altunkaya’ya sayılı üretilen dünyaca ünlü bir markadan küpeler hediye ettiğini duyurdu. Somer Şef’in de Çağla Altunkaya’ya oldukça pahalı bir markadan küpe hediye ettiğini açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN MİLYONLUK DÜĞÜN

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, peri masallarını aratmayan milyon dolarlık bir düğünle evlendi; düğün, lüks detayları ve sürpriz performanslarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Düğün, İstanbul'un en lüks otellerinden birinde, adeta bir Hollywood prodüksiyonunu aratmayan sahnelerle süslendi. Konuklar, kırmızı halıdan geçerek düğüne adım atarken, paparazzilerin flaşları adeta gökyüzünü aydınlattı.

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