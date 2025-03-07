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 | Dilek Ulusan

Türkan Şoray, “Turkısh Delight Make Up” hakkında konuştu! Genç kızları uyardı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight' (Türk lokumu) makyajı adı altında sosyal medyada viral oldu. Son olarak Selin Şekerci ve Yağmur Yüksel'in denediği makyaj dünya çapında yayıldı. Birçok yabancı fenomen, makyajla kendini Şoray'a benzetmeye çalıştı.

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Türkan Şoray, “Turkısh Delight Make Up” hakkında konuştu! Genç kızları uyardı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 16:21

Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Makyajı her zaman çok konuşulan Türkan Şoray, sosyal medyada da gündem oldu. 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında dünyaca ünlü isimler Türkan Şoray makyajı yaptı.

TÜRKAN ŞORAY MAKYAJI HAKKINDA KONUŞTU

Türkan Şoray, sosyal medyada popüler olan makyajı hakkında konuştu. Şoray, “Çok hoşuma gidiyor tebessümle seyrediyorum hepsini. Ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum, gençlere tavsiyem olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları.” diyerek genç kızları uyardı.

DÜNYAYA YAYILDI

Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral olmuştu. Birçok yabancı kadın, makyajla kendini Şoray'a benzetme çalışmıştı. Bu akım, Türkiye'de de yayıldı. Son olarak Selin Şekerci ve Yağmur Yüksel de bu makyajı denedi. Türkan Şoray makyajı sadece ülkemizde değil dünyaya da yayıldı. Birçok makyaj sanatçısı Türkan Şoray makyajı yapıp sosyal medyada paylaştı.

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