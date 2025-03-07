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 | Dilek Ulusan

Derya Bedavacı 2 saatte servet kazanıyor! Sahne ücreti dudak uçuklattı

Deme şarkısıyla kısa sürede müzik listelerinin ilk sıralarına kadar yükselen şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne ücreti ortaya çıktı. Son Olarak Piyasa dizisinde sesini duyduğumuz şarkıcı Derya Bedavacı bir gecede servet kazanıyor.

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Derya Bedavacı 2 saatte servet kazanıyor! Sahne ücreti dudak uçuklattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 12:45

Şarkıcılığının yanı sıra bestecilik de yapan Derya Bedavacı, kendine has tarzı, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 46 yaşındaki Derya Bedavacı şimdi de kazancıyla gündem oldu.

BİR GECEDE SERVET KAZANIYOR

Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, Derya Bedavacı'nın sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğunu söyledi. Ünlü ismin bir gecede kazandığı bu rakam sosyal medyanın gündemine oturdu ve yorum yağmuruna tutuldu.

DERYA BEDAVACI PİYASA DİZİSİNE DAMGA VURDU

Yeni sezonun iddialı dizisi Piyasa’nın yeni bölüm tanıtımında Münevver’in Ahsen’i annesinin yerine koyup ağladığı anlar, izleyicinin kalbine dokundu. O sahnelerde Derya Bedavacı’nın sesiyle ekrana gelen ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısıyla duygusal anlar yaşandı.

Sıkça Sorulan Sorular

DERYA BEDAVACI KİMDİR?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na katılmış ve burada kısa bir süre yer almıştır. Derya Bedavacı, Türk müzik dünyasında çeşitli sanatçılara verdiği eserlerle adını duyurmuştur. 2016 yılında Hakan Altun ile tanışması, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu tanışmanın ardından kısa sürede ilk albümü Sayende için stüdyo çalışmalarına başlamış ve albümü yayımlamıştır.
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