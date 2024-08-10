Demet Akalın'a fatura şoku! 18 bin lirada yanlışlık yokmuş

10 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:31

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

Şarkıcı Demet Akalın, 9 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş hayaletler gezio herhlde evde!!!!@muskibasin” paylaşımı yaptı.

TESPİTTE HATA YOK

Şarkıcı Demet Akalın’ın bu paylaşımı sonrası MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri Demet Akalın’ın 18 bin lira su parası serzenişinin ne kadar doğru olduğunu tespit etmek için tekrar Yalıkavak’taki villasına giderek yanlışlık var mı diyerek tekrar su kullanım miktarını baktı.

MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın’a MUSKİ’nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"KURUMUMUZA LEKE SÜRÜLDÜ"

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır.

Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikayet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın’ın su sayacını kontrol etmiştir.

Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın’ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür.

"BAHÇE SULAMA VE HAVUZ SİSTEMLERİNİ KONTROL ETTİRİN"

Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın’a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir.

Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz” denildi.