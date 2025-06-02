Demet Akalın'ın acı günü!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Demet Akalın paylaşımına " "Dağ gibi Hakan abim gitti" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük’te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

DEMET AKALIN, KUZENİNİ KAYBETTİ

Acı haberi takipçileriyle paylaşan Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde atak geçirdi. Rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Kılıç, ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradan Gebze’ye sevk edilen Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.