Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Merve Özbey'den Şimal'e özlem dolu sözler

Şarkıcı Şimal uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 30 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Merve Özbey yakın arkadaşı olan Şimal'in tabutunun başında bir saniye ayrılmadı. Merve Özbey son paylaşımında ise arkadaşına olan özlemini dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merve Özbey'den Şimal'e özlem dolu sözler
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 10:11

Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. Eşi Necati Arıcı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Cenazeye katılan Merve Özbey, ayakta durmakta güçlük çekti. Özbey son paylaşımında ise arkadaşına olan özlemini dile getirdi.

MERVE ÖZBEY'DEN ŞİMAL'E ÖZLEM DOLU SÖZLER

Merve Özvey, birkaç gün önce kaybettiği yakın arkadaşı Şimal'e olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ferman adlı şarkısını arabada dinlediği anı paylaşan Merve Özbey, paylaşımına "Seni düşünmediğim tek bir an yok" notunu düştü.

Merve Özbey'den Şimal'e özlem dolu sözler

Merve Özbey arkadaşı Şimal'in ölüm haberini aldıktan sonra "Gittin mi şimdi cancağızım, sakladık mı seni Rabbim’in koynuna? Acıların dindi değil mi? En güzel yere emanet ettik seni. Mekanın cennet olsun pamuğum. Mücadelen çok güzeldi, seninle gurur duyuyorum arkadaşım." notunu düşmüştü.

Merve Özbey'den Şimal'e özlem dolu sözler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika I Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

ŞİMAL KİMDİR?
25 Nisan 1986 doğumlu Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400’e yakın besteye imza attı.
ETİKETLER
#ölüm
#kanser
#şarkıcı
#şimal
#Merve Özbey
#Mücadele
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.