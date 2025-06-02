Merve Özbey'den Şimal'e özlem dolu sözler

Şarkıcı Şimal uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 30 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Merve Özbey yakın arkadaşı olan Şimal'in tabutunun başında bir saniye ayrılmadı. Merve Özbey son paylaşımında ise arkadaşına olan özlemini dile getirdi.

Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. Eşi Necati Arıcı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Cenazeye katılan Merve Özbey, ayakta durmakta güçlük çekti. Özbey son paylaşımında ise arkadaşına olan özlemini dile getirdi.

MERVE ÖZBEY'DEN ŞİMAL'E ÖZLEM DOLU SÖZLER

Merve Özvey, birkaç gün önce kaybettiği yakın arkadaşı Şimal'e olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ferman adlı şarkısını arabada dinlediği anı paylaşan Merve Özbey, paylaşımına "Seni düşünmediğim tek bir an yok" notunu düştü.

Merve Özbey arkadaşı Şimal'in ölüm haberini aldıktan sonra "Gittin mi şimdi cancağızım, sakladık mı seni Rabbim’in koynuna? Acıların dindi değil mi? En güzel yere emanet ettik seni. Mekanın cennet olsun pamuğum. Mücadelen çok güzeldi, seninle gurur duyuyorum arkadaşım." notunu düşmüştü.