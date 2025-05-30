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 | Dilek Ulusan

Son dakika I Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Son dakika I Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. Eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

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Son dakika I Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 13:33

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastaneye kaldırıldı. Sabah eşinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Necati Arıcı, Şimal'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

ŞİMAL HAYATINI KAYBETTİ

Necati Arıcı sosyal medya hesabından "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Son dakika I Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

2020 yılında yakalandığı kanserle uzun süre mücadele eden Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra ise beyin tümörü haberiyle sarsılmıştı. Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Şimal nisan ayında sevenlerine kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni." demişti.

Son dakika I Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti
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Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI ŞİMAL KAÇ YAŞINDA?
25 Nisan 1986 doğumlu Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400’e yakın besteye imza attı.
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