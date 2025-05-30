Son dakika I Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastaneye kaldırıldı. Sabah eşinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Necati Arıcı, Şimal'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

ŞİMAL HAYATINI KAYBETTİ

Necati Arıcı sosyal medya hesabından "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" sözleriyle acı haberi duyurdu.

2020 yılında yakalandığı kanserle uzun süre mücadele eden Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra ise beyin tümörü haberiyle sarsılmıştı. Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Şimal nisan ayında sevenlerine kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni." demişti.