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 | Dilek Ulusan

Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

Manisalı oyuncu Demet Evgar, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'e taziye ziyaretinde bulundu

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Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 16:32

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek, 9 Haziran'da, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyaretine gitti.

DEMET EVGAR FERDİ ZEYREK'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Manisalı oyuncu Demet Evgar, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taziye ziyaretinde bulundu. Demet Evgar, Nurcan Zeyrek'e sarılarak üzüntüsünü paylaştığını dile getirdi.

Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

Ünlü oyuncu, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşıp başsağlığı diledi.

Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti
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Sıkça Sorulan Sorular

DEMET EVGAR NERELİ?
18 Mayıs 1980 Manisa doğumlu Demet Evgar, Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı.
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