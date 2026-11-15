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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:40

Demet Özdemir'den Eşref Tek’in kadın oyuncusu Aybüke Pusat yorumu! İlk kez konuştu

Demet Özdemir, Eşref Tek dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Aybüke Pusat hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Demet Özdemir'in meslektaşı hakkındaki değerlendirmesi i dizinin takipçileri arasında ilgi uyandırdı.

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Editor
 Funda Aydın
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Demet Özdemir'den Eşref Tek’in kadın oyuncusu Aybüke Pusat yorumu! İlk kez konuştu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:40

dizisinin kadrosuna 'ın dahil olması izleyicilerde merak uyandırırken başrol oyuncusu 'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdemir, diziye katılan Aybüke Pusat hakkında konuştu. İşte gündeme gelen açıklamanın ayrıntıları...

DEMET ÖZDEMİR EŞREF TEK HAKKINDA KONUŞTU

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Özdemir, dijital platformda devam etmesi planlanan projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde olan başarılı oyuncu, Eşref Tek hakkında kendisine yöneltilen sorulara samimi açıklamalarda bulundu.

Demet Özdemir'den Eşref Tek’in kadın oyuncusu Aybüke Pusat yorumu! İlk kez konuştu

Eşref Rüya'nın devam projesi olarak gündeme gelen Eşref Tek hakkında konuşan Özdemir, projenin detaylarına hâkim olmadığını belirterek, “Şimdi projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf aslında. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. Güzel geçsin onlar için.” ifadelerini kullandı.

DEMET ÖZDEMİR’DEN “ BİR KADIN BİR KADINA KÖTÜ BİR ŞEY SÖYLEMEZ”

Eşref Tek'in kadın başrol oyuncusu olarak kadroda yer alan Aybüke Pusat hakkında da konuşan Demet Özdemir, meslektaşına yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu. Pusat'a başarı dileklerini iletti.

Demet Özdemir'den Eşref Tek’in kadın oyuncusu Aybüke Pusat yorumu! İlk kez konuştu

Demet Özdemir, “ bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Bunu yerine diye bir şey de olamaz bence. Bu sektörde erkekler için olmuyor bunlar ama kadınlar için çok fazla bir kırdıya giriyoruz. Bunu da hiç desteklemiyorum. O yüzden yolları açık olsun.” sözleriyle Aybüke Pusat hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

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#demet özdemir
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