Prime Video’nun yeni dizisi Eşref Tek, önümüzdeki günlerde sete çıkarken dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Özellikle de Çağatay Ulusoy’un partnerinin belli olup olmadı araştırılmaya başlandı. Özellikle de Eşref Rüya’nın devamı olarak yayınlanması planlanan Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu ise belli oldu. Sekiz bölüm olarak izleyici karşısında çıkacak olan Eşref Tek, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Eşref Tek dizisinin kadın başrolü kim olacak? Çağatay Ulusoy'un partneri belli oldu mu? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

EŞREF TEK DİZİSİNİN KADIN BAŞROLÜ KİM OLACAK?

Kanal D ekranlarına damga vuran yapımlardan biri olan Eşref Rüya, geçtiğimiz sezon ekranlara veda ederek final vermişti. Ekranların oldukça dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya, daha sonrasında Prime Video için ‘Eşref Tek’ olarak yayınlanmaya başlanacağı gündeme geldi.

Çekimler için gelecek haftalarda sete çıkması planlanan Eşref Tek dizisi, başarılı oyuncularla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TİMBİ imzası taşıyan Eşref Tek, güçlü oyuncu kadrosuyla birlikte öne çıkan yapımlardan biri olurken, şimdilerde de belli olan oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor.

Senaryosuyla Ethem Özışık’ın kaleme aldığı dizide kadın başrol oyuncusunun kim olduğu merak edilirken Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat olacak. Aybüke Pusat daha öncesinde Teşkilat dizisindeki aksiyon sahneleriyle başarılı bir oyunculuk kazanan kişilerden biri oldu.

Bu sebeple de Eşref Tek dizisinde göstereceği düşünülen aksiyon sahneleriyle şimdiden merak edilen isimlerden biri haline geldi. Ayrıca dizi de ‘Derin’ karakterini oynayacak olan Aybüke Pusat, yapımla ilgili olan beklentileri de yükseltti. Tabi bununla birlikte Kadir karakterini de oynayan Görkem Sevindik sevilen karakterini izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN PARTNERİ BELLİ OLDU MU?

Eşref Tek için oyuncu kadrosunda dikkat çeken gelişmeler meydana geliyor. Diğer bir yandan da Çağatay Ulusoy’un partnerinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Derin karakteriyle Aybüke Pusat ekranlara gelecek. Aksiyon sahnelerinin fazla olması nedeniyle bunun üzerinden gelebilecek bir oyuncu aranıyordu.

Aybüke Pusat’ta Teşkilat dizisin göstermiş olduğu aksiyon sahneleri nedeniyle Aybüke Pusat’ın seçilmesi daha iyi oldu. Bunların dışında Kadir karakterine de bir partner geldi. Oyuncu kadrosunda Kübra Balcan, Mazlum Çimen ve Simge Yurdatapan dizi de rol alacak.

Şimdilerde heyecanla beklenen yapımlardan biri haline gelen eşref Tek, yenilenen konusu ve oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmeyen isimlerden bir kadro olarak izleyici karşısında çıkmaya hazırlanıyor.