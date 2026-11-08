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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 20:17

Mustafa Açılan Eşref Tek dizisine konuk oluyor! Eşref Tek’in Sadi’si olacak

Mustafa Açılan, merakla beklenen Eşref Tek dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak katılıyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç kaleme alıyor. Aralık ayında izleyiciyle buluşması planlanan yapımda Mustafa Açılan, iki bölüm boyunca konuk oyuncu olarak ekrana gelecek.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Mustafa Açılan Eşref Tek dizisine konuk oluyor! Eşref Tek’in Sadi’si olacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 20:17

dizisi için hazırlıklar tamamlandı, merakla beklenen yapımın çekimleri 'ta başladı. Eşref'in geçmişine odaklanacak sekiz bölümlük dizi, izleyicileri karakterin bugüne nasıl geldiğine dair yeni bir yolculuğa çıkaracak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği yapımın senaryosunda Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç imzası bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan Mustafa Açılan ise konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

EŞREF TEK DİZİSİNE MUSTAFA AÇILAN KONUK OLACAK

Prime Video'nun yeni iddialı yapımı Eşref Tek dizisinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Eşref'in geçmişine ışık tutacak sekiz bölümlük dizi, oyuncu kadrosuna katılan sürpriz isimle de dikkat çekti. Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, projeye konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Mustafa Açılan Eşref Tek dizisine konuk oluyor! Eşref Tek’in Sadi’si olacak

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç kaleme alıyor. Aralık ayında Prime Video'da izleyiciyle buluşması planlanan yapım, Eşref karakterinin geçmişinde yaşanan olayları mercek altına alacak.

Mustafa Açılan Eşref Tek dizisine konuk oluyor! Eşref Tek’in Sadi’si olacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin hikâyesine iki bölüm boyunca eşlik edecek olan Mustafa Açılan, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçecek. Sekiz bölümden oluşan Eşref Tek, Eşref'in bugüne kadar bilinmeyen geçmişini ekrana taşırken oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

EŞREF TEK’İN SADİ’Sİ KİM?

Eşref Tek dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Mustafa Açılan'ın oynayacağı karakter belli oldu. Merakla beklenen yapımda Sadi rolünü üstlenecek olan oyuncu, hikâyeye dikkat çeken bir karakterle dahil olacak. TimsBi imzalı dizide Açılan, Eşref'in (Çağatay Ulusoy) çalıştığı kumarhanenin sahibinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Mustafa Açılan Eşref Tek dizisine konuk oluyor! Eşref Tek’in Sadi’si olacak

Sadi karakteri, dizinin hikâyesinde kumarhane üzerinden şekillenen olayların önemli isimlerinden biri olacak. Peki, Sadi karakterinin Eşref'in hikâyesindeki rolü nasıl şekillenecek? Dizinin yeni bölümleriyle birlikte bu sorunun yanıtı da merak konusu olacak.

EŞREF TEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Tek dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Eşref'in geçmişine ışık tutacak sekiz bölümlük özel yapımın, Aralık ayında Prime Video dijital platformunda izleyiciyle buluşması planlanıyor. 

Mustafa Açılan Eşref Tek dizisine konuk oluyor! Eşref Tek’in Sadi’si olacak

Dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başlarken, yayın takvimiyle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Peki, Eşref Tek hangi gün yayınlanacak? Dizinin Prime Video'da yayınlanacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Yayın gününün ve izleyiciyle buluşacağı tarihin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#kıbrıs
#Eşref Tek
#Uluç Bayraktar
#Ethem Özışık
#Mustafa Açılan
#Diziler
#Mavi Kadin
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