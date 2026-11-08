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Medya
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 14:25

Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi

Televizyon dünyasında dikkat çeken bir transfer haberi gündeme geldi. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Cem Uslu da katıldı. Dizi Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre Uslu, yapımda Metin karakterine hayat verecek. Ancak bu transferi ilginç kılan ayrıntı, oyuncunun yıllar önce Çukur dizisinde de aynı isimli bir karakterle izleyici karşısına çıkmış olması.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 14:25

'da izleyiciyle buluşacak ve 'nın geçmişine ışık tutacak yapımda Cem Uslu'nun yeniden Metin adını taşıyan bir karakterle yer alması, hayranlarının da dikkatini çekti. Show TV ekranlarında dört sezon boyunca yayınlanan Çukur'da Koçovalı ailesinin en güvendiği isimlerden biri olan Metin'i oynayan Uslu, bu kez farklı bir hikâyede aynı isimle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

CEM USLU'NUN EŞREF TEK'TEKİ KARAKTERİ BELLİ OLDU

Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat'ı aynı projede buluşturan Eşref Tek, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Cem Uslu'nun da projeye katıldığı öğrenildi. Uslu'nun dizide Metin karakterini üstleneceği belirtilirken, karakterin hikâyedeki konumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi

Özellikle genç Eşref ile Metin arasında nasıl bir ilişki kurulacağı merak konusu oldu. Karakterin geçmişi ve Eşref'in hayatındaki etkisiyle ilgili detayların ilerleyen bölümlerde netleşmesi bekleniyor.

Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi

ÇUKUR'DAKİ METİN HAFIZALARDAN SİLİNMEMİŞTİ

Cem Uslu, 2017-2021 yılları arasında Show TV'de dört sezon boyunca yayınlanan ve toplam 131 bölüm süren Çukur dizisinde de Metin karakterine hayat vermişti. Koçovalı ailesinin en sadık adamlarından biri olan Metin Yaman, ailenin güvenini kazanmış önemli isimler arasındaydı.

Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi

Kemal'in ağabeyi olan Metin, Karakuzular'ın düzenlediği baskın sırasında sol gözünü kaybetmişti. Dört sezon boyunca Koçovalı ailesinin yanında yer alan karakter, dizinin unutulmayan isimleri arasında kendine yer bulmuştu.

Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi

AYNI İSİM, FARKLI BİR HİKÂYE!

Çukur'un final yapmasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçerken Cem Uslu, yine Metin isimli bir karakterle suç dünyasını konu alan başka bir yapımda izleyici karşısına çıkacak. Ancak Eşref Tek'teki Metin'in, Çukur'daki karakterle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

Çukur'daki Metin rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Cem Uslu'dan Eşref Tek sürprizi

Başarılı oyuncu Cem Uslu, Çukur'un yanı sıra Teşkilat ve Kıskanmak gibi dikkat çeken projelerde de rol aldı. Uslu'nun Eşref Tek'teki performansı ve hikâyeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak uyandırdı.
 

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ETİKETLER
#eşref rüya
#çukur
#prime video
#Cem Uslu
#Metin
#Medya
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