Kaan Turgut ve Görkem Sevindik Eşref Tek dizisinde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkilinin aynı projede buluşacak olması, diziyi yakından takip eden izleyicilerde şimdiden heyecana yol açtı. Peki, Kaan Turgut ve Görkem Sevindik hangi rollerde izleyici karşısına çıkacak? İşte Eşref Tek dizisiyle ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Eşref Tek'te sürpriz buluşma! Kaan Turgut ve Görkem Sevindik yeniden aynı projede Kaan Turgut ve Görkem Sevindik, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinde yeniden bir araya geliyor. Dizi, Prime Video'da yayınlanacak ve TimsBi imzalı. 8 bölümlük dijital yapım, Eşref karakterinin geçmişine odaklanacak. Çekimler Kıbrıs'ta kumarhane sahneleriyle başladı. Görkem Sevindik, Kadir rolünde Eşref'in en yakınındaki isimlerden biri olacak. Kaan Turgut ise ilerleyen bölümlerde Kenan karakteriyle senaryoya dahil olacak. Hikaye, 2018 yılında yaşanan olaylarla başlayacak.

KAAN TURGUT VE GÖRKEM SEVİNDİK EŞREF TEK’TE

Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref karakterinin geçmişine ışık tutacak 8 bölümlük dijital yapım için hazırlıklar sürüyor. Prime Video’da izleyiciyle buluşacak olan TimsBi imzalı dizinin çekimleri, Kıbrıs’ta kumarhane sahneleriyle başladı. Merakla beklenen projeye, Eşref’in hikâyesini şekillendirecek yeni isimler de dahil oluyor. Eski ekipten Kaan Turgut’un da kadroya katılmasıyla birlikte dizide dikkat çeken bir buluşma yaşanacak.

Kaan Turgut ve Görkem Sevindik, yıllar sonra yeniden aynı projede kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. İki oyuncunun Eşref Tek’te bir araya gelecek olması, yapımın oyuncu kadrosuna yönelik ilgiyi artırdı.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı 8 bölümlük dizinin, Eşref’in geçmişinde yaşanan olayları ve karakterin bugüne uzanan hikâyesini ele alması bekleniyor. Prime Video için hazırlanan yapım, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor.

EŞREF TEK DİZİSİ 2018 YILINDA GEÇECEK

Eşref Rüya dizisinde Kenan karakteriyle tanınan Kaan Turgut, “Eşref Tek” projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni yapımda hikâyenin 2018 yılında yaşanan olaylarla başlayacağı konuşuluyor. Eşref’in geçmişine odaklanacak dizide, karakterin hayatında dönüm noktası olan gelişmelerin nasıl şekillendiği anlatılacak.

Görkem Sevindik’in oynadığı Kadir, zor günlerden geçen Eşref’in en yakınındaki isimlerden biri olarak hikâyede yer alacak. Kaan Turgut’un üstlendiği Kenan karakteri ise ilerleyen bölümlerde senaryoya dahil olacak.

Önceki dizide Kenan ve Kadir arasında yaşanan dikkat çekici sahnelerin ardından iki oyuncunun aynı projede yeniden buluşması da merak uyandırdı. Eşref Tek, izleyicileri Eşref’in geçmişine götürürken karakterlerin ilişkilerine ve yaşanan olayların perde arkasına ışık tutacak.