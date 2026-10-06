Sponza’nın bu sözleri, Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yıllar önce magazin gündemine damga vuran boşanma sürecini yeniden gündeme getirdi. Şener ile Kutluay’ın çocukları İrem ve Ömer’le birlikte çıktığı aile tatilinin ardından gelen bu açıklamalar, eski eşlerin bugün kurduğu iletişimle geçmişte yaşananlar arasındaki karşıtlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın boşanma hikâyesinde yıllar sonra bomba gelişme! Edwina Sponza’dan olay cevap Edwina Sponza'nın İbrahim Kutluay ile olan ilişkisine dair yaptığı açıklamalar, Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yıllar önceki boşanma sürecini yeniden gündeme getirdi. Demet Şener, aldatıldığını öne sürerek 2016 yılında İbrahim Kutluay'a boşanma davası açtı ve bu süreçte Edwina Sponza'nın adı da gündeme geldi. Demet Şener'in Sponza'ya açtığı tazminat davasında, tanıklar Sponza ve Kutluay arasındaki ilişkiye dair iddialarda bulundu. Çekişmeli devam eden boşanma davası sonrası Demet Şener ve İbrahim Kutluay, Mart 2019'da anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Demet Şener ve İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer ile birlikte Yunanistan'da bir aile tatili yaptı ve bu durumun bir barışma anlamına gelmediği belirtildi. Edwina Sponza, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda İbrahim Kutluay ile ilişkisinin 4 yıl değil, 13 yıl sürdüğünü ve Kutluay'ın kendisi için Demet Şener'i bıraktığı sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY’IN BOŞANMA HİKÂYESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın evliliği, 2005 yılında başlamış ve çiftin iki çocuk sahibi olmasıyla uzun süre magazin dünyasının yakından takip ettiği ailelerden biri olmuştu. Ancak 2016 yılında Şener’in aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açmasıyla çiftin özel hayatına ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. O dönemde Kutluay ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Edwina Sponza’nın adı da boşanma sürecinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Tarafların özel hayatına ilişkin iddialar mahkeme sürecinde de gündeme gelirken, davada bazı tanıkların ifadeleri magazin gündeminde geniş yer buldu.

MAHKEME SÜRECİNDE ÇARPICI İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Şener’in Sponza’ya açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davasında tanık olarak dinlenen isimlerden biri spor eğitmeni Eftan Metin olmuştu. Metin, birlikte evde antrenman yaptıkları sırada Sponza’nın şoförü tarafından bir zarf getirildiğini ve zarfın içeriğinde siyah iç çamaşırları ile Kutluay’a ilişkin bir not bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aynı tanık, ilerleyen süreçte Şener’in tabletine mahrem fotoğraflar gönderildiğini de iddia etmişti. Şener’in ağabeyi Enis Şener ise mahkemede Sponza’nın kendisini arayarak Kutluay’la ilişkisi olduğunu söylediğini ve birlikte çekilmiş fotoğrafları gönderdiğini öne sürmüştü.

Sponza’nın tarafındaki tanıklar ise ilişki konusunda bilgilerinin bulunmadığını ifade etmişti. Böylece boşanma davasında tarafların özel hayatına ilişkin iddialar ve tanık ifadeleri uzun süre gündemde kalmıştı.

BOŞANMA KARARI 2018’DE ÇIKTI

Çekişmeli olarak devam eden boşanma davasında Ocak 2018’de karar verilmişti. Ancak kararın istinafa taşınması nedeniyle süreç hemen tamamlanmadı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay, Mart 2019’da anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından çocukların velayeti Şener’de kalırken, tarafların mahkemeye sunduğu protokol de onaylandı. Şener’in Edwina Sponza’ya açtığı ayrı tazminat davası ise reddedildi.

ESKİ EŞLER YILLAR SONRA AYNI TATİLDE BULUŞTU

Boşanmanın ardından Kutluay ile Sponza’nın ilişkisi de zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle magazin gündemine geldi. Yıllar sonra ise bu kez Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın çocuklarıyla birlikte verdiği görüntüler dikkat çekti.

Şener ve Kutluay, çocukları İrem ve Ömer’le Yunanistan’ın Paros Adası’nda tatil yaptı. Eski eşlerin aynı masada yemek yemesi ve birlikte fotoğraflanması, sosyal medyada “Yeniden bir araya mı geliyorlar?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Ancak Demet Şener, bu görüntülerin bir barışma ya da yeniden başlayan bir ilişki anlamına gelmediğini açıkça belirtmişti.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA İYİYİZ” DEMİŞTİ

Şener, geçmişte yaşananları geride bıraktığını belirterek Kutluay ile iletişimlerinin çocukları sayesinde daha iyi bir noktaya geldiğini anlatmıştı. “Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım” sözleriyle geçmişteki kırgınlıkların artık geride kaldığını ifade eden Şener, Kutluay’ın iletişimlerini düzeltmek için adım attığını ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söylemişti.

Eski eşiyle yeniden bir ilişki yaşayıp yaşamadıkları sorusuna ise “Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz” cevabını vermişti. Böylece Paros tatilindeki aile görüntülerinin romantik bir birliktelikten ziyade çocukları için kurdukları yeni iletişimin sonucu olduğu anlaşılmıştı.

SPONZA’DAN DİKKAT ÇEKEN “13 YIL” DÜZELTMESİ

Tam da bu aile tatili gündemdeyken Edwina Sponza’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekti. @yorum.ifsa kaynaklı paylaşıma göre Sponza, kendisine İbrahim Kutluay’la geçmişteki ilişkisi hakkında yöneltilen yorumlara cevap verdi. Bir takipçinin “Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?” şeklindeki yorumuna Sponza, “13 yıl, 4 değil. Sevgiler” karşılığını verdi. Sponza’nın bu sözleri, Kutluay’la ilişkisinin kamuoyunda bilinen süreden çok daha uzun olduğunu ifade etmesi açısından dikkat çekti.

TEK KELİMELİK “EVET” GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada en çok konuşulan bölüm ise başka bir takipçinin yönelttiği soru oldu. Bir kullanıcı, Demet Şener’i kastederek Sponza’ya “Senin için mi o güzel karısını bıraktı?” diye sordu. Sponza’nın bu soruya verdiği cevap ise yalnızca “Evet.” oldu.

Sponza’nın bu tek kelimelik cevabı, yıllar önce yaşanan boşanma sürecine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle Şener ve Kutluay’ın çocuklarıyla birlikte verdiği son aile görüntülerinin hemen ardından gelen bu açıklama, sosyal medyada dikkat çekti.